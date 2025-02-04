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Общество

Алматинские ветераны получат бесплатные путевки на отдых

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 02:20 Фото: Zakon.kz
Ветераны Великой Отечественной войны и вдовы погибших военнослужащих отправятся в санаторий за счет городского бюджета, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", социальную помощь им предоставят в виде бесплатных путевок. Для других категорий льготников стоимость санаторно-курортного лечения частично компенсируют. Для оформления документов необходимо обратиться в районные акиматы с заявлением.

Сейчас в Алматы проживают 24 ветерана. Самому старшему из них – 102 года.

"Согласно решению маслихата Алматы от 8 декабря 2023 года №73, ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется ежемесячная социальная помощь в размере 6 МРП. Также поддержка оказывается вдовам погибших солдат, не вступившим в повторный брак. Ветеранам предоставляются бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение".Камшат Кошкарбаева, гл. специалист Управления занятости и соцпрограмм г. Алматы

Ранее несуществующий билет на Stand up обошелся акмолинцу почти в полмиллиона тенге.

Аксинья Титова
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