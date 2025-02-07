В Туркестане специальная рабочая группа начала разъяснительную работу по развитию рыбного хозяйства

В соответствии с поручением акима области Нуралхана Кушерова, в регионе создана специальная рабочая группа для развития рыбного хозяйства. Она начала разъяснительную работу среди предпринимателей и хозяйств по государственным льготам (субсидиям).

Сегодня рабочая группа посетила Сауранский район и город Кентау, где встретилась с предпринимателями, занимающимися рыбным хозяйством, а также с теми, кто хочет начать этот бизнес.

Встреча прошла с участием специалистов областных управлений природных ресурсов и регулирования природопользования, земельных отношений, департамента управления земельными ресурсами, а также Межобластной бассейновой рыбоохраны "Арал-Сырдарья". Присутствовали директора филиалов областной Палаты предпринимателей "Атамекен" и Центра обслуживания предпринимателей "Туркестан", а также менеджеры ТОО "Шардара Балық Мектеп".

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В ходе встречи была предоставлена подробная информация о мерах государственной поддержки для развития рыбного хозяйства. В конце мероприятия предприниматели смогли задать свои вопросы и получить необходимые разъяснения.

Отметим, что специально созданная рабочая группа посетит 17 районов и городов региона, чтобы встретиться с предпринимателями, выявить актуальные проблемы и провести разъяснительную работу по государственным мерам поддержки и льготам.