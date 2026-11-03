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Право

Готовить егерей для рыбных хозяйств будут по специальным программам

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:30 Фото: pixabay
Министр сельского хозяйства приказом от 29 октября 2026 года утвердил Правила проведения соответствующей подготовки егерей в области рыбного хозяйства, сообщает Zakon.kz.

Проведение соответствующей подготовки егерей в области рыбного хозяйства осуществляется аккредитованными республиканскими ассоциациями общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства.

Для прохождения соответствующей подготовки егерей заявитель представляет в Ассоциацию соответствующее заявление не позднее пяти рабочих дней до начала курсов подготовки егерей в области рыбного хозяйства посредством цифровых систем с приложением следующих документов:

  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копию документа о среднем образовании;
  • медицинские справки по формам № 075/у и № 076/у.

В случае предоставления неполного пакета документов, а также обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных заявителем, Ассоциация направляет ответ с указанием причин отказа в приеме заявления не позднее трех рабочих дней со дня поступления заявления.

При этом отказ в приеме заявления не лишает заявителя права повторной подачи заявления.

Подготовка егерей в области рыбного хозяйства проводится по программе соответствующей подготовки егерей, разрабатываемой ассоциациями и согласованной с ведомством.

К проведению соответствующей подготовки егерей в области рыбного хозяйства привлекаются специалисты, имеющие высшее образование (юридическое, техническое, биологическое, ихтиологическое, экологическое или по направлению рыбного хозяйства) и практический опыт работы в области рыбного хозяйства не менее трех лет.

Ведомство согласовывает Программу в течение 20 рабочих дней со дня ее поступления.

В случае если представленная Программа требует доработки, ведомство не позднее пяти рабочих дней с момента представления Программы направляет письменные мотивированные замечания. Ассоциация устраняет замечания в течение трех рабочих дней и повторно представляет Программу на согласование.

Повторно представленную Программу ведомство согласовывает в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления.

Программа предусматривает теоретическую и практическую часть общей продолжительностью 100 академических часов, в том числе 80 академических часов теоретической подготовки и 20 академических часов практической подготовки.

Практическая подготовка проводится в очной форме на базе субъекта рыбного хозяйства, учебных полигонов, а также территориального подразделения ведомства и включает участие лиц, желающих пройти соответствующую подготовку егеря, по одному из следующему практическому мероприятию:

  • проведение рейдов, в том числе мероприятий по выявлению и фиксации нарушений законодательства РК;
  • проведение учета рыбных ресурсов и других водных животных;
  • использование средств фото- и видеофиксации, навигационного оборудования и иных технических средств.

По результатам итогового оценивания Ассоциация выдает свидетельство о прохождении курсов подготовки егерей в области рыбного хозяйства.

Срок действия свидетельства составляет пять лет.

По истечении срока действия свидетельства при продолжении егерем выполнения служебных обязанностей на рыбохозяйственных водоемах егерь проходит полный курс повторной подготовки по программе подготовки егерей в области рыбного хозяйства.

Информация об Ассоциациях, осуществляющих подготовку егерей в области рыбного хозяйства, размещается на официальных цифровых ресурсах ведомства.

Приказ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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