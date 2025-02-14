#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.88
518.59
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
497.88
518.59
5.44
Общество

Казахстанца выдворили из страны и запретили возвращаться пять лет

Казахстанца выдворили из страны и запретили возвращаться, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 09:28 Фото: ДП Павлодарской области
Жителя Павлодарской области выдворили из страны за двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, полицейские установили 54-летнего гражданина Казахстана, у которого также есть гражданство соседнего государства.

"Материал был рассмотрен в суде, по решению которого житель Железинского района выдворен за пределы нашей страны. Судом въезд в Казахстан запрещен на пять лет", – сообщили в полиции Павлодарской области.

Еще один нарушитель установлен в Павлодаре. Мужчина принял гражданство США, о приобретении которого не уведомил соответствующие органы. Судом мужчина признан виновным и подвергнут административному штрафу на сумму порядка 800 тысяч тенге.

В полиции напоминают, что в Казахстане гражданине не могут являться одновременно гражданами двух или нескольких стран. По итогам 2024 года в регионе в отношении 1387 лиц зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан, из которых 1362 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства.

В конце 2024 года в Караганде в аэропорту выявили и задержали троих пассажиров, прибывших из Москвы, которые тоже имели двойное гражданство. Их выдворили.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстане началась выплата увеличенных пенсий: что изменилось с 2025 года
Общество
09:42, Сегодня
В Казахстане началась выплата увеличенных пенсий: что изменилось с 2025 года
Армия-2025: Минобороны назвало количество призывников и сделало важное предупреждение
Общество
09:30, Сегодня
Армия-2025: Минобороны назвало количество призывников и сделало важное предупреждение
Как регистрировать мопеды, рассказали в МВД
Общество
08:15, Сегодня
Как регистрировать мопеды, рассказали в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: