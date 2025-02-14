Казахстанца выдворили из страны и запретили возвращаться пять лет

Жителя Павлодарской области выдворили из страны за двойное гражданство, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП региона, полицейские установили 54-летнего гражданина Казахстана, у которого также есть гражданство соседнего государства.

"Материал был рассмотрен в суде, по решению которого житель Железинского района выдворен за пределы нашей страны. Судом въезд в Казахстан запрещен на пять лет", – сообщили в полиции Павлодарской области.

Еще один нарушитель установлен в Павлодаре. Мужчина принял гражданство США, о приобретении которого не уведомил соответствующие органы. Судом мужчина признан виновным и подвергнут административному штрафу на сумму порядка 800 тысяч тенге.

В полиции напоминают, что в Казахстане гражданине не могут являться одновременно гражданами двух или нескольких стран. По итогам 2024 года в регионе в отношении 1387 лиц зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан, из которых 1362 самостоятельно сообщили о наличии гражданства другого государства.

В конце 2024 года в Караганде в аэропорту выявили и задержали троих пассажиров, прибывших из Москвы, которые тоже имели двойное гражданство. Их выдворили.