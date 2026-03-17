Женщину лишили гражданства Казахстана и запретили въезд: названа причина

В Павлодарской области женщину за двойное гражданство выдворили из страны и лишили гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 17 марта 2026 года рассказали, что правоохранительные органы установили гражданку РК, которая параллельно имеет и гражданство соседнего государства.

"Согласно законодательству Казахстана, граждане обязаны в установленном порядке уведомлять уполномоченные органы о факте приобретения гражданства другого государства. Однако женщина не сообщила об этом в миграционную службу или дипломатические представительства нашей страны. За несообщение о приобретении иностранного гражданства женщина привлечена к административной ответственности", – сообщил начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Канат Сартов.

Судом Щербактинского района женщина лишена гражданства РК и выдворена за пределы нашей страны с запретом на въезд.

В ведомстве отметили, что с начала года за несообщение о приобретении иностранного гражданства в регионе привлечены к ответственности пять человек, из которых решением суда двое выдворены за пределы Казахстана, им также выставлен запрет на въезд.

В январе в аэропорту Астаны выявили семью из пяти человек, имеющую гражданство Казахстана и Германии. Их оштрафовали на 302 750 тенге каждого.