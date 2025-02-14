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Общество

Центр профподготовки Казаэронавигации признан одним из передовых в мире по подготовке авиаперсонала

Признан передовым учебным центром по подготовке авиационного персонала, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 11:08 Фото: ans.kz
11 февраля 2025-го года на глобальном симпозиуме ИКАО, состоявшемся в городе Абу-Даби (ОАЭ), Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар вручил директору Центра профессиональной подготовки Уртембаевой Жанот почетный знак, подтверждающий признание статуса PLATINUM.

Данный статус является самым высоким среди участников программы ИКАО TRAINAIR PLUS.

Требованием программы ИКАО для достижения статуса PLATINUM является накопление за календарный год не менее 100 обязательных миль, которые начисляются за проведение стандартизированных учебных курсов, одобренных ИКАО. По итогам 2024 года Центру профессиональной подготовке (ЦПП) были начислены 116 обязательных миль.

Программа ИКАО TRAINAIR PLUS представляет собой корпоративное сообщество учебных организаций и отраслевых партнеров. Участники совместно разрабатывают и проводят учебные курсы, одобренные ИКАО. TRAINAIR PLUS обеспечивает глобальную стандартизацию обучения авиационного персонала, путем предоставления учебным центрам доступа к глобальной сети стандартизированных учебно-методических комплексов, осуществления их технической экспертизы, а также надзора за качеством подготовки авиационных специалистов. На сегодняшний день членами этой программы являются 120 участников, включая корпоративных партнеров (высшие учебные заведения и международные организации).

Статус PLATINUM предназначен для участников программы, играющих ведущую роль в регионе или на глобальном уровне, уделяющих особое внимание подготовке авиационного персонала. Сегодня РГП "Казаэронавигация" обладает не только сертифицированными ИКАО разработчиками курсов, а также инструкторами и валидаторами методологии курсов ИКАО.

Фото: ans.kz

В настоящее время в ЦПП работают 36 высококвалифицированных специалистов по подготовке авиационного персонала, из них 18 инструкторов теоретической и тренажерной подготовки и 6 операторов диспетчерского тренажера. ЦПП предлагает 67 учебных программ организациям гражданской авиации Республики Казахстан, а также иностранным заказчикам.

По итогам 2024 года в Центре профессиональной подготовки РГП "Казаэронавигация" было обучено: 2821 специалистов отрасли гражданской авиации из Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.

Стоит отметить, что в Европейском и Северо-Атлантическом бюро ИКАО статусом PLATINUM обладают всего 4 учебных организации, а во всем мире – 16, включая ЦПП РГП "Казаэронавигация".

Фото: ans.kz

Айсулу Омарова
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