Общество

Огромное стадо джейранов заметили в парке "Чарын"

Животные в нацпарке Чарын, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 08:01 Фото: пресс-служба нацпарка
Крупную группу джейранов, занесенных в Красную книгу Казахстана, зафиксировали госинспекторы в национальном парке "Чарын", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, 21 января 2026 года в ходе рейдового обследования территории государственные инспекторы отметили высокую концентрацию джейранов. По оценкам специалистов, число степных газелей в нацпарке превысило 700 голов.

"Примечательно, что на момент создания национального парка в 2004 году численность джейранов составляла всего 78 особей, тогда как на сегодняшний день этот показатель увеличился в 10 раз", – говорится в сообщении ведомства на его странице в Instagram.

Также Государственный национальный природный парк "Бурабай" обратился к туристам с важной просьбой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
