Акимат Алматы намерен перенять успешную практику Пекина в полицентричном развитии города

В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику аким Алматы Ерболат Досаев посетил Пекинский центр городского планирования - уникальное учреждение, которое демонстрирует принципы современного градостроительства и развития города.

Ерболат Досаев ознакомился с вопросами экологии, градостроительства, ключевыми аспектами Генерального плана Пекина на 2016–2035 годы, отражающего системный подход к освоению городских территорий и их интеграций в единую агломерацию.

Фото: акимат города Алматы

Аким Алматы отметил схожесть новых подходов в развитии городов Алматы и Пекин в части полицентричного развития. В столице Китая полицентры называются New Town. Подобные подходы позволяют распределять нагрузку между центром, районами и агломерацией, обеспечивая удобное проживание, сбалансированное развитие инфраструктуры и сохранение экологического баланса.

Фото: акимат города Алматы

Фото: акимат города Алматы

"Пекинский центр градостроительства – это не просто выставка, это живое представление о том, как город может эволюционировать, сталкиваясь с глобальными вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы перенести лучшие практики и идеи в Алматы, обеспечив при этом устойчивое развитие нашего города", – отметил Ерболат Досаев.