Акимат Алматы намерен перенять успешную практику Пекина в полицентричном развитии города
Фото: акимат города Алматы
В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику аким Алматы Ерболат Досаев посетил Пекинский центр городского планирования - уникальное учреждение, которое демонстрирует принципы современного градостроительства и развития города.
Ерболат Досаев ознакомился с вопросами экологии, градостроительства, ключевыми аспектами Генерального плана Пекина на 2016–2035 годы, отражающего системный подход к освоению городских территорий и их интеграций в единую агломерацию.
Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы отметил схожесть новых подходов в развитии городов Алматы и Пекин в части полицентричного развития. В столице Китая полицентры называются New Town. Подобные подходы позволяют распределять нагрузку между центром, районами и агломерацией, обеспечивая удобное проживание, сбалансированное развитие инфраструктуры и сохранение экологического баланса.
Фото: акимат города Алматы
Фото: акимат города Алматы
"Пекинский центр градостроительства – это не просто выставка, это живое представление о том, как город может эволюционировать, сталкиваясь с глобальными вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы перенести лучшие практики и идеи в Алматы, обеспечив при этом устойчивое развитие нашего города", – отметил Ерболат Досаев.
Фото: акимат города Алматы
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