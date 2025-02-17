#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
495.28
518.41
5.44
Общество

Акимат Алматы намерен перенять успешную практику Пекина в полицентричном развитии города

В Пекине, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 12:58 Фото: акимат города Алматы
В рамках официального визита в Китайскую Народную Республику аким Алматы Ерболат Досаев посетил Пекинский центр городского планирования - уникальное учреждение, которое демонстрирует принципы современного градостроительства и развития города.

Ерболат Досаев ознакомился с вопросами экологии, градостроительства, ключевыми аспектами Генерального плана Пекина на 2016–2035 годы, отражающего системный подход к освоению городских территорий и их интеграций в единую агломерацию.

Фото: акимат города Алматы

Аким Алматы отметил схожесть новых подходов в развитии городов Алматы и Пекин в части полицентричного развития. В столице Китая полицентры называются New Town. Подобные подходы позволяют распределять нагрузку между центром, районами и агломерацией, обеспечивая удобное проживание, сбалансированное развитие инфраструктуры и сохранение экологического баланса.

Фото: акимат города Алматы

Фото: акимат города Алматы

"Пекинский центр градостроительства – это не просто выставка, это живое представление о том, как город может эволюционировать, сталкиваясь с глобальными вызовами. Мы заинтересованы в том, чтобы перенести лучшие практики и идеи в Алматы, обеспечив при этом устойчивое развитие нашего города", – отметил Ерболат Досаев.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Что такое социальный отпуск и кому из казахстанцев он полагается
Общество
12:31, Сегодня
Что такое социальный отпуск и кому из казахстанцев он полагается
Чего ждать казахстанцам от погоды 18-20 февраля
Общество
12:19, Сегодня
Чего ждать казахстанцам от погоды 18-20 февраля
12-летний "регулировщик" вызвал восхищение, но попал в поле зрения полиции Астаны
Общество
12:03, Сегодня
12-летний "регулировщик" вызвал восхищение, но попал в поле зрения полиции Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: