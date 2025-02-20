#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
503.61
524.96
5.58
Политика

Безбарьерная среда: акимат Алматы укрепляет сотрудничество с Шанхайской федерацией лиц с инвалидностью

Акимат Алматы укрепляет сотрудничество с Шанхайской федерацией лиц с инвалидностью, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 14:40 Фото: акимат города Алматы
В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику аким Алматы Ерболат Досаев встретился с председателем Шанхайской федерации лиц с инвалидностью Ду Сунцюанем.

Встреча состоялась в Шанхайском центре по трудоустройству лиц с инвалидностью Sunshine 201, который является многофункциональной платформой, предоставляющей людям с особыми потребностями услуги по трудоустройству, профессиональному обучению, консультациям и участию в программах бизнес-инкубации. Кроме того, в центре ежегодно проводится реабилитация и медицинское обслуживание людей с особыми потребностями. За последние годы эффективность реабилитационных услуг в центре достигла более 90%.

Фото: акимат города Алматы

Ерболат Досаев отметил, что опыт работы Шанхайской федерации лиц с инвалидностью в части совершенствования законодательства и инфраструктуры для лиц с особыми потребностями, подходов к трудоустройству, механизмам квотирования рабочих мест и использования искусственного интеллекта для автоматического подбора услуг представляет особый интерес для Алматы.

Фото: акимат города Алматы

По итогам встречи стороны обсудили вероятность разработки совместного плана по развитию инклюзивной среды в Алматы в рамках двустороннего сотрудничества. Это позволит успешно реализовать новые проекты по социальной поддержке, реабилитации и трудоустройству людей с особыми потребностями.

Фото: акимат города Алматы

Отметим, что создание инклюзивной среды, предоставление равных возможностей в образовании, трудоустройстве и социальной адаптации для всех жителей независимо от их физических возможностей является одним из приоритетов работы акимата Алматы. В городе зарегистрировано 56 тыс. людей с особыми потребностями. В Шанхае в 2024 году было зарегистрировано и сертифицировано 613 100 людей с особыми потребностями.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Принц Иордании с размахом проводил Токаева в аэропорту Аммана
Политика
21:22, 19 февраля 2025
Принц Иордании с размахом проводил Токаева в аэропорту Аммана
Токаев посетил Иорданский музей
Политика
19:46, 19 февраля 2025
Токаев посетил Иорданский музей
Токаев наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран"
Политика
18:42, 19 февраля 2025
Токаев наградил короля Иордании орденом "Алтын Қыран"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: