Безбарьерная среда: акимат Алматы укрепляет сотрудничество с Шанхайской федерацией лиц с инвалидностью

В рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику аким Алматы Ерболат Досаев встретился с председателем Шанхайской федерации лиц с инвалидностью Ду Сунцюанем.

Встреча состоялась в Шанхайском центре по трудоустройству лиц с инвалидностью Sunshine 201, который является многофункциональной платформой, предоставляющей людям с особыми потребностями услуги по трудоустройству, профессиональному обучению, консультациям и участию в программах бизнес-инкубации. Кроме того, в центре ежегодно проводится реабилитация и медицинское обслуживание людей с особыми потребностями. За последние годы эффективность реабилитационных услуг в центре достигла более 90%.

Фото: акимат города Алматы

Ерболат Досаев отметил, что опыт работы Шанхайской федерации лиц с инвалидностью в части совершенствования законодательства и инфраструктуры для лиц с особыми потребностями, подходов к трудоустройству, механизмам квотирования рабочих мест и использования искусственного интеллекта для автоматического подбора услуг представляет особый интерес для Алматы.

Фото: акимат города Алматы

По итогам встречи стороны обсудили вероятность разработки совместного плана по развитию инклюзивной среды в Алматы в рамках двустороннего сотрудничества. Это позволит успешно реализовать новые проекты по социальной поддержке, реабилитации и трудоустройству людей с особыми потребностями.

Фото: акимат города Алматы

Отметим, что создание инклюзивной среды, предоставление равных возможностей в образовании, трудоустройстве и социальной адаптации для всех жителей независимо от их физических возможностей является одним из приоритетов работы акимата Алматы. В городе зарегистрировано 56 тыс. людей с особыми потребностями. В Шанхае в 2024 году было зарегистрировано и сертифицировано 613 100 людей с особыми потребностями.