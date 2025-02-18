60% выбросов в Алматы приходится на автотранспорт

В Алматы прошло заседание Общественного совета, на котором обсудили способы улучшения качества атмосферного воздуха.

В обсуждении участвовали депутаты городского маслихата, представители экорегулирования Департамента экологии, транспортной инспекции, общественных организаций и другие заинтересованные стороны.

Основное внимание было уделено вовлечению общественности в процесс разработки и реализации мер по снижению загрязнения воздуха. Также обсуждалась важность повышения осведомленности граждан о существующих экологических проблемах и путях их решения.

Фото: акимат города Алматы

Согласно сводному докладу о предельно допустимых выбросах, подготовленному в 2024 году, основным источником загрязнения воздуха в Алматы является автотранспорт. Объем выбросов в городе составляет 189 тыс. тонн в год, из которых:

автотранспорт – 112 тыс. тонн (60%);

промышленные предприятия – 52 тыс. тонн (27,5%);

частный сектор (ИЖС и бани) – 21 тыс. тонн (11%);

малый и средний бизнес – 1,4 тыс. тонн (0,74%);

строительные объекты – 1,4 тыс. тонн (0,76%).

Менеджер проектов фонда Almaty Air Initiative Равкат Мухтаров сообщил, что уровень загрязняющих веществ в Алматы в среднем превышает допустимые нормы в 4,8 раза.

Эксперт по транспортному развитию Елена Ерзакович подчеркнула необходимость ускоренного развития общественного транспорта, включая увеличение числа автобусных полос и внедрение зон с низкими выбросами.

Фото: акимат города Алматы

Также она отметила важность создания парковочных пространств, что поможет снизить загрязнение.

Депутат маслихата Бейбит Апсенбетов отметил, что "вопрос воздуха – это вопрос жизни", и призвал власти срочно начать реализацию мер по сокращению числа старых автомобилей на дорогах города.

По итогам заседания были предложены следующие меры для улучшения качества воздуха:

создание зон с низким уровнем выбросов с ограничением использования автомобилей экологического класса Евро 0-4;

введение платы за въезд в экологически чистые зоны в зависимости от класса автомобиля;

ужесточение требований к установке водяных фильтров в заведениях общественного питания, использующих твердое топливо;

завершение газификации частного сектора и перевод 86 общественных и 12 316 частных бань на газ;

усиление контроля за пунктами технического осмотра автомобилей. В Алматы работает 138 пунктов, но около 80 из них, по мнению экспертов, не соответствуют законодательным стандартам.

Фото: акимат города Алматы

Кроме того, предлагается ввести дополнительные экологические требования для промышленных объектов III и IV категорий.

Предложенные меры позволят улучшить экологическую ситуацию в Алматы и снизят уровень вредных выбросов в атмосферу, уверены эксперты.