В Алматы выяснили готовность летних лагерей к отдыху школьников

Готовность к новому сезону работы летних лагерей обсудили на заседании Общественного совета города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", свою работу детские лагеря отдыха в Алматы начнут уже с 26 мая. Но пока только два лагеря получили разрешение от проверяющих структур на прием детей.

Всего же в настоящее время 216 заведений среднего образования в городе располагают объектами отдыха для детей. Вокруг мегаполиса также расположены 20 частных загородных оздоровительных учреждений для детей. Ежегодно Управление образования проводит тендер по госзакупкам услуг этих организаций, но из-за готовности только двух лагерей в Общественном совете Алматы приняли решение создать мониторинговую группу.

"Они промониторят и дадут нам рекомендации, а родители сами уже по данным рекомендациям определят лагеря, куда мы произведем оплату", – отметил заместитель руководителя Управления образования города Алматы Мухтар Тажитбаев.

20 мая на заседании правительства министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, где и как могут заработать школьники и студенты во время каникул.