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Общество

Аким Алматы Ерболат Досаев изучил опыт Пекина по реагированию на сильные и разрушительные землетрясения

Изучил опыт Пекина по реагированию на землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 14:53 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе официального визита в КНР встретился с президентом Агентства по землетрясениям Китая г-ном Ван Кунем.

Отметим, что Агентство по землетрясениям КНР, известное как China Earthquake Administration (CEA), является государственным органом, ответственным за мониторинг, прогнозирование, оценку сейсмического риска, сейсмической опасности и реагирование на сейсмическую активность в стране.

Ерболат Досаев ознакомился с работой CEA по снижению опасности стихийных бедствий, рассказал о проводимой в Алматы работе по снижению сейсмического риска (обеспечение сейсмобезопасности) города.

Фото: акимат города Алматы

"Более 40% территории Казахстана находится в зоне, подверженной землетрясениям. Мы входим в систему сейсмоактивных поясов Евразии. Сам Алматы расположен в сейсмически активной зоне. Поэтому в "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" обеспечение сейсмической безопасности является одним из важных приоритетов", – подчеркнул Ерболат Досаев.

По его словам, в Алматы для прогнозирования и раннего предупреждения о сильных землетрясениях функционируют 28 станций, предусмотрено еще 70 дополнительных станций. Так, в текущем году планируется установка 30 станций и до конца 2026 года – 40 станций раннего оповещения о сильных землетрясениях.

Фото: акимат города Алматы

По итогам встречи между Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) и Институтом геофизики Агентства по землетрясениям КНР подписано Соглашение о совместной работе в области сейсмомониторинга и интеграции систем раннего оповещения о сильных землетрясениях. Данный документ позволит специалистам двух стран обмениваться сейсмической информацией в режиме реального времени.

"Вопросы раннего предупреждения населения о стихийных бедствиях и обеспечения готовности горожан к землетрясениям очень актуальные. В связи с чем сотрудничество с CEA и Институтом геофизики Китая является очень важным для нас", – прокомментировал Ерболат Досаев.

Фото: акимат города Алматы

Президент Агентства по землетрясениям Китая г-н Ван Кунь в свою очередь выразил уверенность, что подписанное соглашение станет важным шагом в укреплении отношений между Казахстаном и Китаем в области сейсмической безопасности. Он также отметил, что Алматы имеет большой потенциал в области мониторинга и реагирования на стихийные бедствия, и со стороны CEA будет оказана всесторонняя помощь, поддержка и содействие в обмене опытом по мониторингу и раннему реагированию на землетрясения.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
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