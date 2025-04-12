Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с обновленной инфраструктурой городского Департамента полиции
В последние три года особое внимание акимат уделяет развитию полиции как одного из важных структурных ведомств, обеспечивающего безопасность граждан.
В частности, глава Алматы представил обновленную технику, закупленную на средства бюджета города, а также полностью отремонтированное административное здание, приобретенное акиматом у частного собственника за 1,7 млрд тенге и переданное на баланс полиции в сентябре 2024 года.
Сегодня это здание обеспечивает комфортные условия работы для порядка 300 сотрудников и расположено рядом с основным зданием департамента, что повышает оперативность работы правоохранителей.
Фото: акимат Алматы
Это часть масштабной программы по модернизации системы общественной безопасности и укреплению материально-технической базы полиции Алматы.
Ерболат Досаев подчеркнул, что создание надежной системы общественной безопасности остается одним из приоритетов городской политики. Руководство Департамента полиции выразило благодарность за оказываемую поддержку.
Фото: акимат Алматы
Отметим, что в Алматы продолжают внедрять передовые решения в сфере общественной безопасности. В городе по поручению акима реализуют комплексную систему безопасности в государственных школах и детских садах, а также активно применяют видеомониторинг с элементами искусственного интеллекта. До конца 2025 года количество камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, увеличат до 70 тысяч.
Фото: акимат Алматы
Кроме того, в ходе визита по поручению главы государства Ерболат Досаев вручил сертификат на квартиру капитану полиции Карашаш Есдаулетовой. Она стала призером международного турнира UAE SWAT Challenge 2025 в Дубае. Команда заняла второе место среди лучших спецподразделений мира.
Надо отметить, что Карашаш Есдаулетова приняла участие в составе первой женской команды МВД Казахстана – "Томирис", которая дебютировала на данном соревновании, которое считается неофициальной "олимпиадой спецназа" и собирает элитные тактические подразделения со всего мира.