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Общество

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с обновленной инфраструктурой городского Департамента полиции

Алматы, аким Алматы Ерболат Досаев, Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 16:35 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочей поездки принял участие в праздновании Наурыз мейрамы, организованного для сотрудников Департамента полиции и их семей, сообщает Zakon.kz.

В последние три года особое внимание акимат уделяет развитию полиции как одного из важных структурных ведомств, обеспечивающего безопасность граждан.

В частности, глава Алматы представил обновленную технику, закупленную на средства бюджета города, а также полностью отремонтированное административное здание, приобретенное акиматом у частного собственника за 1,7 млрд тенге и переданное на баланс полиции в сентябре 2024 года.

Сегодня это здание обеспечивает комфортные условия работы для порядка 300 сотрудников и расположено рядом с основным зданием департамента, что повышает оперативность работы правоохранителей.

Фото: акимат Алматы

Это часть масштабной программы по модернизации системы общественной безопасности и укреплению материально-технической базы полиции Алматы.

Ерболат Досаев подчеркнул, что создание надежной системы общественной безопасности остается одним из приоритетов городской политики. Руководство Департамента полиции выразило благодарность за оказываемую поддержку.

Фото: акимат Алматы

Отметим, что в Алматы продолжают внедрять передовые решения в сфере общественной безопасности. В городе по поручению акима реализуют комплексную систему безопасности в государственных школах и детских садах, а также активно применяют видеомониторинг с элементами искусственного интеллекта. До конца 2025 года количество камер, подключенных к Единой системе видеонаблюдения, увеличат до 70 тысяч.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в ходе визита по поручению главы государства Ерболат Досаев вручил сертификат на квартиру капитану полиции Карашаш Есдаулетовой. Она стала призером международного турнира UAE SWAT Challenge 2025 в Дубае. Команда заняла второе место среди лучших спецподразделений мира.

Надо отметить, что Карашаш Есдаулетова приняла участие в составе первой женской команды МВД Казахстана – "Томирис", которая дебютировала на данном соревновании, которое считается неофициальной "олимпиадой спецназа" и собирает элитные тактические подразделения со всего мира.

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Андрей Дюсупов
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