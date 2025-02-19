Сертифицировать коучей и тренеров в Казахстане предлагает депутат

Депутат Динара Наумова на пленарном заседании Мажилиса 19 февраля заявила, что казахстанцы все чаще жалуются на деятельность так называемых коучей-иллюзионистов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Динара Наумова отметила, что в последние годы в Казахстане наблюдается активное развитие рынка услуг, направленных на личностный и профессиональный рост. По ее словам, данная сфера становится все более востребованной, так как люди стремятся развивать свои навыки, добиваться карьерных успехов и раскрывать внутренний потенциал.

"Тренинги, мастер-классы и семинары превращаются в значимую часть современной жизни, помогая многим достичь поставленных целей. Однако возникает вопрос: действительно ли все эти услуги приносят ожидаемый результат? Высокий спрос на такие услуги привел к появлению большого числа "коучей", "бизнес-тренеров" и прочих специалистов, которые зачастую не обладают необходимой квалификацией. Стремительно появляются новые лидеры мнений, ряд из которых, не обладая необходимыми знаниями и опытом, начинают продавать курсы и тренинги, обещая мгновенные результаты. Эти люди стремятся занять позиции экспертов, однако их деятельность зачастую лишена реальной экспертной основы", – добавила она.

Подтверждает масштабность проблем, по ее словам, количество обращений граждан. Отмечается, что только за 2024 год в Комитет по защите прав потребителей поступило более 600 жалоб на некачественно оказанные образовательные услуги.

"Участившиеся случаи недобросовестной практики со стороны так называемых "коучей-иллюзионистов" негативно влияют на восприятие всей отрасли. Все чаще к нам обращаются граждане, ставшие жертвами громких обещаний недобросовестных практиков... Проблема усугубляется отсутствием регулирования данной сферы. Отсутствие четких стандартов и требований к квалификации позволяет любому человеку называть себя коучем или тренером, что создает условия для мошенничества. В результате страдают как потребители, так и добросовестные специалисты, которые сталкиваются с подрывом доверия к отрасли в целом", – подчеркнула Наумова.

В этой связи она предложила разработать систему обязательной сертификации и аккредитации коучей, тренеров и различных специалистов. Такая система, по ее данным, позволит гарантировать соответствие профессиональным стандартам и повысит доверие граждан к этим услугам.

Также предлагается создать единый реестр сертифицированных специалистов, который будет доступен для всех граждан. Это обеспечит прозрачность и возможность проверить квалификацию специалиста перед началом обучения.

Ранее депутат Жанарбек Ашимжан предложил ограничить TikTok в Казахстане из-за негативного влияния соцсети на молодежь.