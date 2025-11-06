Ужесточить контроль за работой психологов и коучей призывает сенатор

Депутат Сената Амангельды Есбай 6 ноября 2025 года в своем депутатском запросе заявил о проблеме неконтролируемой деятельности психологов и так называемых коучей, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат считает, что отсутствие законодательного и профессионального контроля в сфере психологической помощи приводит к тому, что на рынке свободно работают люди без профильного образования и квалификации, называя себя психологами или коучами.

"Все больше граждан сообщают о вмешательстве таких "специалистов" в личную и семейную жизнь, нарушении конфиденциальности и ухудшении эмоционального состояния после консультаций. Особое беспокойство вызывают группы, которые организовывают краткосрочные курсы и выдают сертификаты участникам после их окончания. Научное подтверждение таких подходов вызывает сомнения. Кроме того, они нередко противоречат традиционным семейным ценностям. Более того, некоторые из них трактуют религиозные нормы на свой лад, формируя ложные представления и провоцируя разногласия между супругами", – сказал Есбай.

По его словам, во многих случаях даются сомнительные советы по воспитанию детей, элементы эмоционального насилия преподносятся в форме рекомендаций. Вследствие таких советов теряется доверие между родителями и детьми, чаще происходят психологические травмы и разрывы семейных связей.

"Кроме того, лжекоучи с лозунгами "начнем бизнес", "достигнешь финансовой свободы", "станешь миллионером, программируя сознание" побуждают людей брать кредиты. В результате многие оказываются в финансовом кризисе, попадают в долги, что негативно сказывается на их личной и семейной жизни. Точное число практикующих частных психологов и коучей в Казахстане неизвестно, поскольку отсутствует единая система регистрации или лицензирования. Наименование "психолог" или "коуч" свободно используют лица, не соответствующие требованиям профессии, прошедшие краткосрочные курсы. Нет четких механизмов ответственности за нарушение конфиденциальности, причинение вреда клиенту, эмоциональные манипуляции", – отметил сенатор.

Кроме того, он подчеркнул, что их деятельность ведется вне правового поля: услуги оказываются без регистрации, оплата проходит наличными или через мобильные переводы и не декларируется. Это создает налоговую несправедливость и усиливает теневую экономику.

"Предлагаем законом ввести механизмы лицензирования и профессиональной регистрации, создать единый национальный реестр психологов и коучей и закрепить в законе этический кодекс и требования по сохранению конфиденциальности, установить юридическую ответственность за разглашение личных данных клиента. Для повышения прозрачности доходов и налоговой отчетности обязать частных психологов и коучей декларировать доходы, вести налоговую отчетность", – предложил Есбай.

В феврале 2025 года депутат Мажилиса Динара Наумова предложила сертифицировать коучей и тренеров.