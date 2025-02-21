#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.76
521.7
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
499.76
521.7
5.63
Общество

Новые заповедники хотят создать в Казахстане

Новые заповедники, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 17:54 Фото: Zakon.kz
Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на брифинге в СЦК 21 февраля рассказал о планах по созданию новых и расширению имеющихся особо охраняемых природных территорий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуркен Шарбиев рассказал, где планируется создать новые нацпарки.

"Планируется создание регионального парка Мерке площадью 86 тыс. га в Жамбылской области. Технико-экономическое обоснование разработано и находится на согласовании. Участок зарезервирован. В планах также создание резерватов "Арал" и "Жайық орманы" площадью 471 тыс. га в Кызылординской области и 46,9 тыс. га. в Западно-Казахстанской области. Технико-экономическое обоснование разработано в 2014 году, требуется корректировка", – отметил он.

Также планируется расширить территории имеющихся особо охраняемых территорий на 648 тыс. га. В частности, Устюрт – на 600 тыс. га, Каратау – на 13 тыс га и Иле-Балхаш – на 35 тыс. га.

4 октября 2024 года в Казахстане изменили правила посещения заповедников и природных парков.

Мадина Мамырханова
Поделиться новостью
Читайте также
В Караганде обсудили реализацию проекта "Адал азамат"
Общество
18:16, Сегодня
В Караганде обсудили реализацию проекта "Адал азамат"
Серия циклонов надвигается на Казахстан
Общество
16:55, Сегодня
Серия циклонов надвигается на Казахстан
30 лет АНК: в Караганде наградили победителей конкурса "Адал азамат"
Общество
16:51, Сегодня
30 лет АНК: в Караганде наградили победителей конкурса "Адал азамат"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: