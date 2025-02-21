Новые заповедники хотят создать в Казахстане

Вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев на брифинге в СЦК 21 февраля рассказал о планах по созданию новых и расширению имеющихся особо охраняемых природных территорий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуркен Шарбиев рассказал, где планируется создать новые нацпарки.

"Планируется создание регионального парка Мерке площадью 86 тыс. га в Жамбылской области. Технико-экономическое обоснование разработано и находится на согласовании. Участок зарезервирован. В планах также создание резерватов "Арал" и "Жайық орманы" площадью 471 тыс. га в Кызылординской области и 46,9 тыс. га. в Западно-Казахстанской области. Технико-экономическое обоснование разработано в 2014 году, требуется корректировка", – отметил он.

Также планируется расширить территории имеющихся особо охраняемых территорий на 648 тыс. га. В частности, Устюрт – на 600 тыс. га, Каратау – на 13 тыс га и Иле-Балхаш – на 35 тыс. га.

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