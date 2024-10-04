Правила посещения заповедников и природных парков изменили в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 30 сентября 2024 года внес изменения в Правила посещения особо охраняемых природных территорий физическими лицами, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено:

Основанием для посещения территории ООПТ является наличие у посетителя подтверждающего документа об оплате услуг предоставляемые природоохранными учреждениями.

Добавлена новая норма, в соответствии с которой:

Предоставление подтверждающего документа об оплате услуг с пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранов труда и детей дошкольного возраста не требуется.



Документ, подтверждающий оплату услуг (бумажный или электронный вид), подлежит сохранению до конца пребывания посетителя.

Кроме того, из правил исключен пункт 8 следующего содержания:

Не являются плательщиками платы физические лица, постоянно проживающие в населенных пунктах и (или) имеющие дачные участки, которые расположены в границах ООПТ согласно Налогового кодекса РК.

Приказ вводится в действие с 14 октября 2024 года.

Мы писали, что плата за посещение особо охраняемых природных территорий будет рассчитываться с учетом рекреационной нагрузки на природу конкретного нацпарка и все поступления будут оставаться в его распоряжении.