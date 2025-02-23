"Ударил жену": супругов доставили в полицию Актау
Фото: pexels
Перепалка между супругами из Актау попала в Сеть. В управлении полиции города прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.
По информации lada.kz, семейные разборки произошли в ночь на 22 февраля в 12 микрорайоне.
На видео запечатлен момент, когда мужчина ударил свою супругу. Полиция установила нарушителей общественного порядка.
Уже в здании управления супруги объяснили, что между ними произошло недопонимание. Они не знали, что видео просочится в интернет.
"Никаких претензий в отношении мужа я не имею", – сообщила в полиции девушка.
Ранее сообщалось, что в Уральске супруги-мошенники предлагали фальшивые схемы обналичивания денег.
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