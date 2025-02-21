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Общество

В Уральске супруги-мошенники предлагали фальшивые схемы обналичивания денег

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 19:35 Фото: Zakon.kz
Полицейские в Уральске пресекли деятельность семейной пары, подозреваемой в мошенничестве с обналичиванием денежных средств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 21 февраля в полиции, задержание прошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия Anti-Fraud. Супруги размещали объявления в мессенджерах и соцсетях, предлагая услуги по обналичиванию денежных средств на выгодных условиях. Их жертвами стали, по меньшей мере, две жительницы города.

В одном из случаев злоумышленники использовали ссылку на существующее ИП, занимающееся обналичиванием, и направили ее клиенту. После поступления средств мошенники заявили, что деньги были отправлены ошибочно, и потребовали их возврата на указанный счет, после чего заблокировали абонента.

В другом эпизоде злоумышленница получила товар, который должен был быть обналичен, но вместо этого сдала его в ломбард. Полученные деньги супруги использовали в личных целях.

По информации правоохранительных органов, потерпевшие – граждане, которым банки отказали в денежном кредите, но одобрили товарный.

Как установило следствие, молодая женщина вовлекла в преступную схему своего супруга, использовав его для реализации мошенничества. В ходе задержания у подозреваемых изъяты пять мобильных телефонов, сим-карты и банковские карты.

Возбуждено досудебное расследование. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Деньги на лечение умершего ребенка собирала мошенница в Алматинской области. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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