Запретить использование фонограммы на концертах предлагает депутат

Депутат Мажилиса Максат Толыкбай в ходе обсуждения законопроекта по вопросам культуры и образования попросил запретить использование фонограммы на концертах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Максат Толыкбай отметил, что, согласно действующему законодательству, запрещена фонограмма и организаторы концертов обязаны информировать об этом зрителей.

"Но вы знаете, это правило у нас совсем не работает. Поэтому мы в этот законопроект решили внести поправки, направленные на запрет использования фонограммы, но ваше министерство не поддержало это. Много оправданий тут. Но мы еще раз внесли эту норму и предложили такой механизм: если концертный зал полностью обеспечен техникой, то запретить использование фонограммы. Но и эта норма не прошла. То есть я могу послушать песню исполнителя и на YouTube, купить диск и послушать в машине, но зритель покупает билет, идет на концерт и почему он должен слушать фонограмму? Мы считаем это требование уместным", – сказал депутат.

Он также предлагает норму, согласно которой, если место концерта не будет адаптировано к мероприятию, к примеру, в стадионах и больших площадях, разрешить использовать фонограмму, но обязательно предупредив об этом зрителей.

Вице-министр культуры Айбек Сыдыков заявил, что идет активное обсуждение данного вопроса.

"11 марта мы планируем обсудить этот вопрос с представителями шоу-бизнеса, руководителями культурных учреждений и режиссерами. Мы подробно рассмотрим предлагаемые вами механизмы, проработаем все детали и надеемся прийти к единому решению до второго чтения в Мажилисе. Кроме того, вы очень уместно подняли еще один вопрос. В подзаконном акте уже предусмотрено правило предварительного уведомления о фонограмме. Однако на практике оно в настоящее время не работает, что мы и наблюдаем. Инициатива внести эту норму в законодательный акт исходила от депутатов, и мы ее поддерживаем. Мы уверены, что если эта норма будет включена в закон, она начнет эффективно работать. В этом отношении мы полностью поддерживаем предложение депутатов", – сказал спикер.

Напомним, что Правила об информировании зрителя об использовании фонограмм до продажи билетов утверждены 20 апреля 2021 года.