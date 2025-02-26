Запретить использование фонограммы на концертах предлагает депутат
Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Максат Толыкбай в ходе обсуждения законопроекта по вопросам культуры и образования попросил запретить использование фонограммы на концертах, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Максат Толыкбай отметил, что, согласно действующему законодательству, запрещена фонограмма и организаторы концертов обязаны информировать об этом зрителей.
"Но вы знаете, это правило у нас совсем не работает. Поэтому мы в этот законопроект решили внести поправки, направленные на запрет использования фонограммы, но ваше министерство не поддержало это. Много оправданий тут. Но мы еще раз внесли эту норму и предложили такой механизм: если концертный зал полностью обеспечен техникой, то запретить использование фонограммы. Но и эта норма не прошла. То есть я могу послушать песню исполнителя и на YouTube, купить диск и послушать в машине, но зритель покупает билет, идет на концерт и почему он должен слушать фонограмму? Мы считаем это требование уместным", – сказал депутат.
Он также предлагает норму, согласно которой, если место концерта не будет адаптировано к мероприятию, к примеру, в стадионах и больших площадях, разрешить использовать фонограмму, но обязательно предупредив об этом зрителей.
Вице-министр культуры Айбек Сыдыков заявил, что идет активное обсуждение данного вопроса.
"11 марта мы планируем обсудить этот вопрос с представителями шоу-бизнеса, руководителями культурных учреждений и режиссерами. Мы подробно рассмотрим предлагаемые вами механизмы, проработаем все детали и надеемся прийти к единому решению до второго чтения в Мажилисе. Кроме того, вы очень уместно подняли еще один вопрос. В подзаконном акте уже предусмотрено правило предварительного уведомления о фонограмме. Однако на практике оно в настоящее время не работает, что мы и наблюдаем. Инициатива внести эту норму в законодательный акт исходила от депутатов, и мы ее поддерживаем. Мы уверены, что если эта норма будет включена в закон, она начнет эффективно работать. В этом отношении мы полностью поддерживаем предложение депутатов", – сказал спикер.
Напомним, что Правила об информировании зрителя об использовании фонограмм до продажи билетов утверждены 20 апреля 2021 года.
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