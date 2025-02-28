Фанерная тоска: как звезды и депутаты отнеслись к предложению запретить фонограмму на концертах

Ранее депутат Мажилиса Максат Толыкбай в ходе обсуждения законопроекта по вопросам культуры и образования попросил запретить использование фонограммы на концертах. Zakon.kz рассказывает, как на инициативу отреагировали его коллеги и, главное, сами артисты.

"Ах, какая невезуха – абсолютно нету слуха"

Вообще разговоры о том, чтобы разогнать наконец "пустой оркестр", в Казахстане ведутся не первый год. Так, например, в 2020-м депутат Валихан Кайназаров счел "злоупотреблением вниманием зрителя" использование фонограммы исполнителями, "не имеющими ни слуха, ни голоса".

Его поддержал на сегодняшний день уже экс-спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, заявивший, что слушатель должен заранее знать, сумеет ли он насладиться "живым" звуком, а артист – получать меньшую прибыль за "мертвый".

"В народе недаром говорят, что за пение под фонограмму надо платить не деньгами, а их ксерокопиями", – резюмировал Нигматулин.

В 2021-м министр культуры и спорта РК утвердил Правила информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений.

Видимо, тогда получилось, как в песне: "А кому какое дело? А мне бы дали, а я бы спела!". Потому что вопрос в очередной раз подняли в текущем году.

Мажилисмен Максат Толыкбай напомнил: да, по закону организаторы концертов обязаны информировать потребителей их услуг о том, что последние за свои деньги получат лишь пролет "фанеры" над сценой, но...

"Вы знаете, это правило у нас совсем не работает. Поэтому мы в этот законопроект решили внести поправки, направленные на запрет использования фонограммы, но ваше министерство (Министерство культуры. – прим. Авт.) не поддержало это. Много оправданий тут. Но мы еще раз внесли эту норму и предложили такой механизм: если концертный зал полностью обеспечен техникой, то запретить использование фонограммы. Но и эта норма не прошла. То есть я могу послушать песню исполнителя и на YouTube, купить диск и послушать в машине, но зритель покупает билет, идет на концерт, и почему он должен слушать фонограмму? Мы считаем это требование уместным", – сказал депутат.

Он оговорился: если место выступления не адаптировано, использовать запись голоса не возбраняется – с уведомлением зрителей, опять же.

Вокалист всегда готов?

Депутат Иса Казбек в беседе с журналистами признал, что многие против закрытия фабрики фальшивых звезд.

"Они на что ссылаются? На то, что не хватает технического оснащения. Спустя 20 лет мы также обсуждаем, что мы не готовы. А когда мы будем готовы? Мы занимаем девятое место по цифровизации в мире. В Азербайджане, Китае, Туркменистане, Кыргызстане 20 лет тому назад фонограмма была запрещена. В Туркменистане даже на тоях нельзя петь под фонограмму, не говоря уже о других площадках!" – возмущается народный избранник.

Его коллега Едиль Жанбыршин разделяет настрой Казбека и тоже недоумевает, сколько можно идти на поводу у сомнительных доводов:

"Артисты зачастую люди небедные – пусть закупают технику! Они ведь выступают на тоях за многомиллионные суммы, у них есть свои звукорежиссеры, райдер: каким классом они полетят, что они предпочитают есть, пить. И они заявляют, что будут петь под фонограмму? В таком случае певцом может стать каждый второй".

Впрочем, "заявляют", конечно, не все.

К примеру, исполнитель хита "Крепче держи" Айкын Толепберген, по его словам, всегда и везде выступает исключительно "живьем", оттого видит справедливым требование "сверху".

Такого же мнения придерживается певец Adam, подаривший меломанам проникновенный трек Zhurek.

"Да, я согласен с мажилисменом. Я пою вживую и думаю, что фонограмму можно использовать только на записи телепередач, потому что там звук не подходит под живое исполнение", – сказал он.

В свою очередь известный отечественный музыкальный критик Роман Райфельд воспринимает возможный запрет позитивно, но с оговорками.

"Во Франции и Германии исполнители обязаны петь без фонограммы, особенно на конкурсах. В США и других странах использовать ее можно, но важно официально и честно сообщить это зрителям. Мировой тренд – обеспечить честность исполнения и защиту прав исполнителей и авторов. На крупных мероприятиях часто используется синхронизация с фонограммой для улучшения звучания – "плюс 1", но и этот факт обязательно предавать огласке. Несмотря на то, что законы об авторских правах существуют в упомянутых выше странах давно, требования о запрете на фонограмму стали там вводиться лишь с середины 90-х годов, и законы продолжают пересматриваться, дополняться", – пояснил собеседник.

Поэтому он выступает за вариант разрешения, но с обязательным информированием. Ведь как бы поборники "рыбьего вокала" ни маскировали свою проблему "техническими неполадками", Райфельд заверяет: со времен 90-х и 00-х, когда приличного оборудования в стране действительно недоставало, много воды утекло. Времена изменились, сегодня народ имеет право оценить истинную величину таланта своих кумиров.

"Так что – да, необходимость разобраться назрела. В тех же европейских странах суммы штрафов за незаконное использование фонограммы могут колебаться от 10 000 до 150 000 евро (от 5 до почти 80 млн тенге. – Прим. авт.). То, как будут исполняться требования законодательного акта относительно фонограммы в Казахстане, это традиционно уже совсем другая история", – подытожил критик.

Вот и получается, что "аппаратура", как ни странно, мешает не всем "танцорам" сразу, а только определенному их типу. Поди разберись, барабан был плох, или барабанщик – глох. Хотя зерно истины, разумеется, в подобных жалобах есть: техника на то и техника, чтобы нет-нет да "подводить" уповающих на нее селебрити.

Только работает это в обе стороны. Однажды заранее записанные "сопрано", "теноры" и "баритоны" могут вдруг затихнуть, явив поклонникам "голых" королей.