Депутаты Мажилиса дали онлайн-старт газификации сразу трех населенных пунктов в Туркестанской области

Важный шаг на пути к повышению качества жизни сельских жителей сделан сегодня в Туркестанской области.

Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан в рамках выездного заседания Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан совместно с руководством АО НК "QazaqGaz" из Единого диспетчерского центра в Астане дали онлайн-старт подключению к газу сразу трех населенных пунктов: села Актобе, села Куришти и села Макталы Жетысайского района Туркестанской области.

Газификация этих населенных пунктов позволила 1300 местным жителям получить доступ к экологически чистому виду топлива, что значительно повысит им комфорт в быту и создаст условия для дальнейшего развития сельского хозяйства, включая аграрный сектор и малого бизнеса в регионе.

"Обеспечение страны газом – это стратегическая задача. Глава государства в этом направлении дал конкретные поручения по газификации регионов. Также на сегодняшний день нами инициирован законопроект о бережливом потреблении газа. Документ находится в работе, вносятся необходимые поправки. По этим и другим вопросам провели выездное заседание Комитета. QazaqGaz не только внутри страны, но и за пределами проводит огромную работу, которая приносит пользу Казахстану. Компания и дальше должна вести работу по всем направлениям", – сообщил в ходе церемонии председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин.

Стоит отметить, что коллектив Туркестанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" ежедневно обеспечивает бесперебойную подачу природного газа для 278 тысяч потребителей. При этом филиал осуществляет эксплуатацию и обслуживание около 14 тысяч километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления, гарантируя надежность и безопасность газоснабжения в регионе.

Фото: пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"

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