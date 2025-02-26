#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.69
522.23
5.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
498.69
522.23
5.79
Общество

Депутаты Мажилиса дали онлайн-старт газификации сразу трех населенных пунктов в Туркестанской области

Сразу трех населенных пунктов в Туркестанской области, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 16:56 Фото: пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"
Важный шаг на пути к повышению качества жизни сельских жителей сделан сегодня в Туркестанской области.

Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан в рамках выездного заседания Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента Республики Казахстан совместно с руководством АО НК "QazaqGaz" из Единого диспетчерского центра в Астане дали онлайн-старт подключению к газу сразу трех населенных пунктов: села Актобе, села Куришти и села Макталы Жетысайского района Туркестанской области.

Газификация этих населенных пунктов позволила 1300 местным жителям получить доступ к экологически чистому виду топлива, что значительно повысит им комфорт в быту и создаст условия для дальнейшего развития сельского хозяйства, включая аграрный сектор и малого бизнеса в регионе.

"Обеспечение страны газом – это стратегическая задача. Глава государства в этом направлении дал конкретные поручения по газификации регионов. Также на сегодняшний день нами инициирован законопроект о бережливом потреблении газа. Документ находится в работе, вносятся необходимые поправки. По этим и другим вопросам провели выездное заседание Комитета. QazaqGaz не только внутри страны, но и за пределами проводит огромную работу, которая приносит пользу Казахстану. Компания и дальше должна вести работу по всем направлениям", – сообщил в ходе церемонии председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Мажилиса Парламента РК Едил Жанбыршин.

Стоит отметить, что коллектив Туркестанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" ежедневно обеспечивает бесперебойную подачу природного газа для 278 тысяч потребителей. При этом филиал осуществляет эксплуатацию и обслуживание около 14 тысяч километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления, гарантируя надежность и безопасность газоснабжения в регионе.

Фото: пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq"

Партнерский материал

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Атака дронов на КТК: кто будет возмещать ущерб, рассказали в Минэнерго
Общество
17:37, Сегодня
Атака дронов на КТК: кто будет возмещать ущерб, рассказали в Минэнерго
О будущем росте цен на бензин высказался Саткалиев
Общество
17:25, Сегодня
О будущем росте цен на бензин высказался Саткалиев
Снег окутает Казахстан 27 февраля
Общество
17:16, Сегодня
Снег окутает Казахстан 27 февраля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: