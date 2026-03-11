Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров обратился к жителям
Дорогие соотечественники, уважаемые земляки!
Туркестанцы всегда отличались своим единством и крепким духом государственности. Сегодня мы стоим на пороге еще одного исторического рубежа.
Как вам известно, в соответствии с Указом главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, 15 марта в стране состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции. Это важнейший исторический шаг, определяющий будущее Независимого Казахстана. Конституционные реформы, предложенные главой государства, направлены на модернизацию политической системы страны, укрепление прав и свобод граждан, а также повышение взаимного доверия между обществом и государством. Это реальное воплощение принципа "Слышащее государство".
Через новую конституционную модель мы закладываем прочный фундамент для построения Справедливого Казахстана. Остановлюсь на ключевых особенностях этого документа.
Во-первых, ценность человека ставится главным приоритетом. Отныне государство будет работать "для человека". Права и достоинство каждого гражданина будут стоять выше всего.
Во-вторых, усиливается социальная ответственность. Расширяются обязательства государства перед народом, закрепляются конкретные механизмы, направленные на сокращение неравенства в обществе.
В-третьих, образование, наука и инновации откроют нашим детям дорогу к качественным знаниям и свободному поиску в мире науки.
В-четвертых, принципы порядка и справедливости, а именно – верховенство закона и бережное отношение к природе, впервые закрепляются на конституционном уровне.
Уважаемые граждане!
Туркестан – это колыбель казахской духовности и золотая колыбель казахской государственности. В свое время Тауке-хан принял знаменитый свод законов "Жеті жарғы" именно в этом священном крае, установив справедливость в стране. Сегодняшние конституционные реформы – это современное продолжение заветов наших предков.
Туркестанская область преображается на наших глазах. Строятся новые дороги, открываются предприятия. Сельское хозяйство и туризм выходят на новый уровень. Наш город стал гордостью всего тюркского мира. Все эти позитивные изменения – плод нашего единства и стабильности.
Дорогие земляки!
Справедливая Конституция – залог сильного государства. Призываю вас прийти на референдум 15 марта и сделать свой выбор. Это важный шаг ради светлого будущего – вашего, ваших детей и внуков.
Пусть наше единство будет крепким, а будущее – ярким! Пусть в нашей стране будут благополучие и мир!
Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.