Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров обратился к жителям

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров призвал жителей региона принять участие в референдуме. Он подчеркнул, что это важный шаг на пути к благополучному будущему нынешнего и будущих поколений.

Дорогие соотечественники, уважаемые земляки!

Туркестанцы всегда отличались своим единством и крепким духом государственности. Сегодня мы стоим на пороге еще одного исторического рубежа.

Как вам известно, в соответствии с Указом главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, 15 марта в стране состоится республиканский референдум по проекту новой Конституции. Это важнейший исторический шаг, определяющий будущее Независимого Казахстана. Конституционные реформы, предложенные главой государства, направлены на модернизацию политической системы страны, укрепление прав и свобод граждан, а также повышение взаимного доверия между обществом и государством. Это реальное воплощение принципа "Слышащее государство".

Через новую конституционную модель мы закладываем прочный фундамент для построения Справедливого Казахстана. Остановлюсь на ключевых особенностях этого документа.

Во-первых, ценность человека ставится главным приоритетом. Отныне государство будет работать "для человека". Права и достоинство каждого гражданина будут стоять выше всего. Во-вторых, усиливается социальная ответственность. Расширяются обязательства государства перед народом, закрепляются конкретные механизмы, направленные на сокращение неравенства в обществе. В-третьих, образование, наука и инновации откроют нашим детям дорогу к качественным знаниям и свободному поиску в мире науки. В-четвертых, принципы порядка и справедливости, а именно – верховенство закона и бережное отношение к природе, впервые закрепляются на конституционном уровне.

Уважаемые граждане!

Туркестан – это колыбель казахской духовности и золотая колыбель казахской государственности. В свое время Тауке-хан принял знаменитый свод законов "Жеті жарғы" именно в этом священном крае, установив справедливость в стране. Сегодняшние конституционные реформы – это современное продолжение заветов наших предков.

Туркестанская область преображается на наших глазах. Строятся новые дороги, открываются предприятия. Сельское хозяйство и туризм выходят на новый уровень. Наш город стал гордостью всего тюркского мира. Все эти позитивные изменения – плод нашего единства и стабильности.

Дорогие земляки!

Справедливая Конституция – залог сильного государства. Призываю вас прийти на референдум 15 марта и сделать свой выбор. Это важный шаг ради светлого будущего – вашего, ваших детей и внуков.

Пусть наше единство будет крепким, а будущее – ярким! Пусть в нашей стране будут благополучие и мир!

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области.