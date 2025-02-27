Регионы с высокой материнской смертностью назвали в Минздраве

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала случаи материнской и младенческой смертности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, что показатель материнской смертности в 2024 году снизился на 12% и достиг исторического минимума за годы независимости страны.

"В три раза выше республиканского уровня показатель материнской смертности в Жетысу (36,5 на 100 тыс. живорожденных) и Костанайской области (34,1 на 100 тыс. живорожденных). Неоправданный рост (смертности – Прим. ред.) допустили Актюбинская, Алматинская, Туркестанская области. В структуре материнской смертности продолжают превалировать экстрагенитальные заболевания по причине низкого охвата прегравидарной подготовкой", – сообщила Альназарова.

Привела она и данные по младенческой смертности.

"В 2024 году показатель младенческой смертности снизился на 8,3%. В то же время, наиболее высокие показатели и рост младенческой смертности допущены в трех регионах – область Улытау, а также Актюбинская и Костанайская области", – заявила глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения сообщила, что в Казахстане отмечается в целом снижение рождаемости.