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Общество

Регионы с высокой материнской смертностью назвали в Минздраве

Новорожденный, младенец, ребенок, врач, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 14:09 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова прокомментировала случаи материнской и младенческой смертности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметила, что показатель материнской смертности в 2024 году снизился на 12% и достиг исторического минимума за годы независимости страны.

"В три раза выше республиканского уровня показатель материнской смертности в Жетысу (36,5 на 100 тыс. живорожденных) и Костанайской области (34,1 на 100 тыс. живорожденных). Неоправданный рост (смертности – Прим. ред.) допустили Актюбинская, Алматинская, Туркестанская области. В структуре материнской смертности продолжают превалировать экстрагенитальные заболевания по причине низкого охвата прегравидарной подготовкой", – сообщила Альназарова.

Привела она и данные по младенческой смертности.

"В 2024 году показатель младенческой смертности снизился на 8,3%. В то же время, наиболее высокие показатели и рост младенческой смертности допущены в трех регионах – область Улытау, а также Актюбинская и Костанайская области", – заявила глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения сообщила, что в Казахстане отмечается в целом снижение рождаемости.

Мадина Мамырханова
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