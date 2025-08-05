Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на заседании правительства 5 августа 2025 года рассказала, как будут бороться с материнской и младенческой смертностью, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава сообщила, что по стране с начала текущего года по фактам материнской и детской смертности проведены внеплановые проверки в 44 медицинских организациях. В частности, проводятся масштабные проверки объектов родовспоможения в Жамбылской и Акмолинской областях. "С сентября будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля – приостановление лицензии и отстранение от работы специалиста при отсутствии сертификата, также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования. Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI", – заявила Акмарал Альназарова. Совершенствуется также система аккредитации с учетом международных стандартов. Материал по теме Правительство усиливает меры по снижению материнской и младенческой смертности Ранее Акмарал Альназарова назвала регионы с высокой смертностью рожениц.

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