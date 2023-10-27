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В области Ұлытау подписали меморандум о развитии возобновляемых источников энергии

В области Ұлытау подписали меморандум о развитии возобновляемых источников энергии Фото: пресс-служба области Ұлытау
Началом для развития возобновляемых источников энергии в регионе Ұлытау станет строительство ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт.

Для создания инновационного, экологичного и высокотехнологичного энергетического объекта акимат области подписал специальный меморандум с казахстанской компанией ТОО "ТехноГруппСервис" и китайской компанией Sinohydro Engineering Bureau Machinery and Equipment Co. Ltd. Его целью станет добыча энергии из альтернативных источников. Тем самым нововведение позволит решить проблемы с электрификацией региона и улучшить экологию во всем регионе.

В области Ұлытау подписали меморандум о развитии возобновляемых источников энергии

Фото: пресс-служба области Ұлытау

В области Ұлытау подписали меморандум о развитии возобновляемых источников энергии

Фото: пресс-служба области Ұлытау

В ходе подписания прошла закладка капсулы будущего завода по производству металлических конструкций башен ветроустановок мощностью 100 штук в год. Также акиматом был выделен земельный участок в Жанааркинском районе площадью 20 000 гектар для строительства ветроэлектростанции, где круглый год дуют сильные ветра.

В течение года будет проводиться проектирование ВЭС и измерение ветра. Для этого будет установлено также несколько метеомачт, за установку которых отвечает компания "ТехноГруппСервис".

В области Ұлытау подписали меморандум о развитии возобновляемых источников энергии

Фото: пресс-служба области Ұлытау

В области Ұлытау подписали меморандум о развитии возобновляемых источников энергии

Фото: пресс-служба области Ұлытау

Отметим, что международный проект будет реализован в рамках двустороннего казахстанско-китайского экономического сотрудничества на основе договоренностей между президентами обеих стран в Сиане 17 мая 2023 года. Как отмечают в пресс-службе китайской государственной строительной энергетической корпорации Power Construction Corporation of China, компания заинтересована в реализации двух инвестиционных проектов в Казахстане:

– уже упомянутого выше развития ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт;

– строительства в городе Жезказгане завода по производству металлических конструкций башен ветроустановок мощностью 100 башен в год (эквивалент ВЭС 600-800 мегаватт) с потенциальным объемом поставки для ВЭС мощностью 33,5 гигаватт до 2030 года без учета экспортных возможностей.

Строительство завода по производству металлических опорных башен для ветроэлектростанций отвечает задачам, поставленным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по развитию машиностроительной отрасли в Казахстане, в том числе в сфере энергетики.

В этому году начнутся работы по разработке.

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