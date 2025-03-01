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Общество

Юбилей Ассамблеи народа Казахстана отметили в Кокшетау

Юбилей Ассамблеи народа Казахстана, Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 17:13 Фото: УВП Акмолинской области
Форум "Бірлік пен келісімнің 30 жылы", посвященный Дню благодарности и 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, прошел в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие началось с открытия памятной доски в честь юбилея Ассамблеи с участием акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, ветеранов Ассамблеи и представителей старшего поколения.

Фото: УВП Акмолинской области

Участники Форума также ознакомились с фотовыставкой "30 лет во имя единства и согласия", отражающей основные этапы деятельности Ассамблеи, в том числе работу этнокультурных объединений региона.

Затем аким области зачитал поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Выступая перед собравшимися, глава региона отметил, что Казахстан является образцом мира и согласия, а Ассамблея народа Казахстана – уникальный институт, способствующий укреплению единства, дружбы и стабильности в обществе, и выразил признательность членам Ассамблеи и всем, кто вносит неоценимый вклад в развитие многонационального общества.

"Акмолинские этнокультурные объединения также внесли весомый вклад в развитие многонационального общества, укрепляя дружбу и сотрудничество между этносами", – подчеркнул Ахметжанов.

Фото: УВП Акмолинской области

Мероприятие продолжилось чествованием активных представителей этнокультурных объединений и общественных организаций. Среди них – ветераны и члены Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, такие как Амангельды Сыздыков и Жамул Мусханов.

"Ассамблея народа Казахстана – это уникальная площадка, где представители разных национальностей живут в дружбе и взаимопонимании. Единство и согласие – основа стабильности и процветания нашей страны. Мы должны беречь это наследие и передавать его будущим поколениям", – подчеркнул он.

Фото: УВП Акмолинской области

Форум завершился концертной программой, в которой приняли участие творческие коллективы региона.

К слову, в Акмолинской ассамблее функционируют более 40 этнокультурных объединений, 104 совета матерей, 21 совет аксакалов. На системной основе ведётся работа научно-экспертной группы, кабинета медиации, клуба журналистов, союза мастеров декоративно-прикладного искусства, представительства РОО "Ассамблея жастары" в Акмолинской области, Центра по пропаганде и развитию государственного языка и Ассоциации предпринимателей.

Андрей Дюсупов
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