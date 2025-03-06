Ретроградные планеты в марте 2025 года: как пережить трудный месяц

Март 2025 года принесет череду испытаний из-за того, что в этот месяц произойдет сразу несколько неблагоприятных астрологических событий. Об этом заявила астролог и эзотерик Татьяна Адамова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, со 2 марта начнется влияние ретроградной Венеры. Оно продлится до 13 апреля.

"Принесет с собой сложности не только финансовые, но и личные. Могут испортиться отношения в семье, с друзьями, коллегами. Чтобы этого не произошло, избегайте резких слов и решительных действий. Не рубите с плеча", – говорит астролог.

Также, как продолжает специалист в разговоре с РИА "ФедералПресс", весьма возможна переоценка жизненных ценностей.

При этом есть в этом и положительный момент – захочется проанализировать свою жизнь, и это приведет к важным выводам.

"Но начинать новые проекты, брать кредиты, жениться я бы в марте не советовала. Не только из-за ретроградной Венеры. Дело в том, что с середины марта нас ждет коридор затмений. Он подкинет старые проблемы, про которые мы успели забыть или считали, что они решились сами собой. В середине марта также в ретродвижение придет Меркурий. Он чреват неприятностями в документообороте и финансах". Татьяна Адамова

Но астролог рассказала, что март принесет не только конфликты и проблемы. Этот месяц может, наоборот, изменить жизнь к лучшему, если задуматься о своих прошлых решениях и сделать правильные выводы.

"Подумайте, в чем вы были правы, а что хотели бы изменить в прошлом. Чего вам не хватает сегодня? Как этого достичь? Ищите свои ошибки, думайте и ведите себя максимально спокойно и аккуратно", – резюмирует специалист.

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