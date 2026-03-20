Прощай, ретроградный Меркурий: гороскоп на 20 марта
По информации издания The Kit, 20 марта становится точкой перезапуска, когда завершается период неопределенности и открывается возможность двигаться вперед более уверенно и осознанно.
"Этот день открывает новый этап, связанный с ясностью, движением вперед и восстановлением контроля над ситуацией", – подчеркивают астрологи.
Так, 20 марта благоприятен для:
- принятия решений;
- запуска новых проектов;
- налаживания общения;
- личного роста.
Овен
С началом вашего сезона энергия усиливается. Время действовать и брать инициативу.
Телец
Стоит замедлиться и прислушаться к себе. Внутренний баланс сейчас важнее спешки.
Близнецы
Активное общение принесет новые возможности. Важно использовать контакты.
Рак
В центре внимания карьера. Подходящий момент заявить о себе.
Лев
Появляется желание двигаться вперед и расширять горизонты. Хороший день для перемен.
Дева
Период анализа завершается. Пора переходить к конкретным шагам.
Весы
Отношения требуют внимания. Необходимо прояснить важные моменты.
Скорпион
Работа выходит на первый план. Удачное время для наведения порядка в делах.
Стрелец
Возвращается вдохновение. Благоприятный день для творчества и инициатив.
Козерог
Фокус на доме и личной жизни. Возможны значимые решения.
Водолей
День подходит для общения, поездок и переговоров.
Рыбы
Финансовые вопросы становятся актуальными. Возможны новые источники дохода.
