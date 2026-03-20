Прощай, ретроградный Меркурий: гороскоп на 20 марта

Рекомендации дня и астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 20 марта подготовили зарубежные астрологи, сообщает Zakon.kz.

По информации издания The Kit, 20 марта становится точкой перезапуска, когда завершается период неопределенности и открывается возможность двигаться вперед более уверенно и осознанно.

"Этот день открывает новый этап, связанный с ясностью, движением вперед и восстановлением контроля над ситуацией", – подчеркивают астрологи.

Так, 20 марта благоприятен для:

принятия решений;

запуска новых проектов;

налаживания общения;

личного роста.

Овен

С началом вашего сезона энергия усиливается. Время действовать и брать инициативу.

Телец

Стоит замедлиться и прислушаться к себе. Внутренний баланс сейчас важнее спешки.

Близнецы

Активное общение принесет новые возможности. Важно использовать контакты.

Рак

В центре внимания карьера. Подходящий момент заявить о себе.

Лев

Появляется желание двигаться вперед и расширять горизонты. Хороший день для перемен.

Дева

Период анализа завершается. Пора переходить к конкретным шагам.

Весы

Отношения требуют внимания. Необходимо прояснить важные моменты.

Скорпион

Работа выходит на первый план. Удачное время для наведения порядка в делах.

Стрелец

Возвращается вдохновение. Благоприятный день для творчества и инициатив.

Козерог

Фокус на доме и личной жизни. Возможны значимые решения.

Водолей

День подходит для общения, поездок и переговоров.

Рыбы

Финансовые вопросы становятся актуальными. Возможны новые источники дохода.

