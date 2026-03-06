#Референдум-2026
События

В честь Международного женского дня наградили выдающихся женщин Восточного Казахстана

праздник, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 20:13 Фото: пресс-центр ВКО
В Усть-Каменогорске прошло торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные Международному женскому дню. В этот день в зале собрались представительницы различных сфер – образования, медицины, культуры, бизнеса, государственной службы и общественной жизни региона.

С праздником женщин поздравил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов. Глава региона отметил особую роль женщин в обществе и поблагодарил их за вклад в развитие региона и страны.

Фото: пресс-центр ВКО

"От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем! Этот день наполнен теплом, искренней благодарностью и глубоким уважением к вам – нашим матерям, женам, дочерям, коллегам. Как справедливо отметил глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, самые светлые события в судьбе каждого человека связаны с женщиной. Вы дарите жизнь, воспитываете будущие поколения, храните семейные ценности и своим трудом вносите неоценимый вклад в развитие страны", – подчеркнул аким области.

Фото: пресс-центр ВКО

В своей речи Нурымбет Сактаганов отметил, что женщины сегодня активно участвуют во всех сферах жизни – работают в здравоохранении, образовании, культуре, сельском хозяйстве, бизнесе, спорте и на государственной службе. Их профессионализм, ответственность и гражданская активность способствуют развитию общества и укреплению стабильности.

Фото: пресс-центр ВКО

В ходе мероприятия аким области вручил государственные награды жительницам региона.

Орденом "Құрмет" награждена Корганбекова Гульшат Корганбековна.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" отмечены:

  • Воропай Наталья Васильевна,
  • Жигитаева Алия Сайляухановна,
  • Кудербаева Айгуль Сайлаухановна.

Поздравление Президента Республики Казахстан вручено Кузовлевой Ольге Григорьевне.

Также в этот день чествовали многодетных матерей. Подвесками "Алтын алқа" награждены:

  • Қылқабаева Алтынай – многодетная мать,
  • Орынғазы Күлизә – многодетная мать.

Праздничную атмосферу вечера дополнила концертная программа с участием творческих коллективов региона. Для гостей прозвучали музыкальные и танцевальные номера, посвященные женщинам – хранительницам семейных ценностей, вдохновению и созидательной силе общества.

Фото: пресс-центр ВКО

Завершая встречу, аким области пожелал женщинам здоровья, счастья и благополучия, отметив, что именно благодаря их заботе, мудрости и труду в семьях сохраняются тепло и гармония, а в обществе – согласие и развитие.

