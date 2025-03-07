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Общество

"Житель СССР" наконец получил удостоверение личности в области Абай

выдача удостоверения личности, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 17:49 Фото: Polisia.kz
В области Абай 54-летний мужчина впервые получил удостоверение личности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

После распада СССР житель Курчатова долгое время жил с паспортом старого образца, не имея официального гражданства. Это лишало его доступа к государственным и соцуслугам.

После обращения в миграционную службу полицейские приступили к процессу документирования. 3 марта 2025 года мужчина официально стал гражданином Казахстана, получив свое первое удостоверение личности.

В полиции напомнили, что наличие удостоверения личности не только подтверждает правовой статус человека, но и открывает доступ к медицинским, социальным и другим госуслугам.

Фото Данияр Кунафин
Данияр Кунафин
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