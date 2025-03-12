Как работают системы видеонаблюдения ПДД в разных странах мира

Безопасность на дорогах – важный аспект в условиях растущего автомобильного потока и увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Одним из эффективных инструментов для соблюдений правил дорожного движения (ПДД) являются системы дорожной безопасности.

Как эти системы работают в Китае, Норвегии, России и Казахстане, разбирался Zakon.kz.

Китай

Правила дорожного движения в Китае во многом похожи на казахстанские, но есть и свои особенности. Например, действуют ограничения на движение по четным и нечетным номерам или по времени для иногороднего транспорта.

За соблюдением правил следят камеры, установленные повсюду. Видеонаблюдение в Китае активно используется и охватывает все сферы жизни. На 2023 год в Китае функционирует более 600 млн уличных камер, что соответствует одной камере на каждых двух жителей. Для сравнения: в Казахстане на июнь 2024 года зарегистрировано всего более 1,3 млн камер на 20 млн населения, в среднем – 1 камера на 15 человек.

Камеры в Китае интегрированы в единую сеть и управляются искусственным интеллектом. Система не только распознает лица и фиксирует правонарушения, но и автоматически применяет наказания. Штрафы списываются со счетов нарушителей без предупреждения, а их фотографии и данные транслируются на больших экранах по всему городу, создавая эффект "доски позора".

В 2018 году в китайском Шеньчжене была впервые установлена камера, фиксирующая нарушения пешеходов. После полноценного запуска системы штрафы начали публиковаться на страницах нарушителей в социальных сетях. Кроме того, факт штрафа влияет на кредитный рейтинг граждан.

Все эти меры оказались действенными. По данным Всемирного банка организации здравоохранения, смертность в результате ДТП упала с 21,4 на 100 тыс. человек в 2000 году до 17,4 в 2019-м.

Также сократился рост крупных ДТП. В 2023 году было зарегистрировано 436 ДТП, приведших к гибели троих и более человек. С 2019 этот показатель снизился на 12%.

При этом с 2019 по 2023 год выросло количество водителей с 418 до 530 млн человек.

Норвегия

Норвегия служит ярким примером применения систем видеонаблюдения с акцентом на безопасность и экологию.

Камеры там устанавливаются в зонах с высоким риском аварий и на участках дорог с частыми ДТП. Они фиксируют нарушения и способствуют анализу дорожных условий. В Норвегии акцентируется внимание на профилактике; системы видеонаблюдения часто используются в образовательных компаниях для повышения безопасности на дорогах.

В стране строго контролируется соблюдение скоростного режима. В населенных пунктах ограничение скорости составляет 50 км/ч, на междугородних дорогах – 80 км/ч, а на автомагистралях – 110 км/ч.

Камеры контроля скорости распространены, и исследования показывают, что такие ограничения напрямую способствуют снижению смертности.

В июне 2024 года в Норвегии шло обсуждение новых правил скрытого видеонаблюдения с использованием беспилотников. Министерство юстиции и общественной безопасности подготовило предложения по изменениям в правила о скрытом видеонаблюдении в Законе об уголовном судопроизводстве. Цель инициативы – регламентировать использование мобильных камер, установленных на беспилотниках, для предотвращения и расследования серьезных преступлений.

С прошлого года в Норвегии увеличены штрафы за нарушения ПДД. Например, превышение лимита на 5 км/ч может обернуться штрафом в 150 долларов, на 10 км/ч – чуть более 400 долларов, а превышение на 25 км/ч – около 1650 долларов. Превышение лимита на 40 км/ч может привести к тюремному заключению.

Согласно отчету Европейского совета по безопасности на транспорте (ETSC), в 2022 году смертность от ДТП в Норвегии составила 21.38 на 1 млн человек. Для сравнения: в 2012 году она составляла 29.08 на 1 млн. За 10 лет показатель снизился на 26.48%.

По данным ETSC, в 2022 году Норвегия признана самой безопасной страной ЕС для вождения.

Россия

В Москве, крупнейшем мегаполисе страны, активно развивается система видеонаблюдения за соблюдением ПДД. Тысячи камер фиксируют нарушения, такие как превышение скорости, проезд на красный свет и стоянка в запрещенных местах.

Камеры используют технологии распознавания лиц и номерных знаков. Информация о нарушениях автоматически передается в систему, а водители получают уведомления о штрафах через мобильные приложения или по почте. По данным немецкой компании Statista, в 2022 году в Москве на 1000 жителей приходилось 16,9 камер видеонаблюдения.

В феврале 2025 года ГИБДД опубликовало статистику автоматической фотовидеофиксации нарушений. По данным TAdviser, к 1 января 2025 года в Москве было установлено 13 613 дорожных камер, в то время как Краснодарский край и Башкортостан заняли второе и третье места с 2810 и 2058 камерами, соответственно.

К июлю 2024 года в России дорожные камеры были обновлены с помощью программного обеспечения Spider, разработанного НПО "ИТС", которое использует нейросети и компьютерное зрение для распознавания 20 видов нарушений.

Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ сообщил, что к 2024 году 72,7% камер фиксируют превышение скорости, 13,1% – пересечение сплошной разметки, 10,9% – нарушения дорожных знаков и 10,8% – проезд на красный свет.

Все это привело к заметному снижению смертности в ДТП. По данным портала RusDTP, в 2019 году в Москве было совершено 9296 ДТП, в которых погибло 443 человека. В 2024 году количество ДТП уже составляло 7725, в них погибло 294 человека.

Казахстан

В Казахстане системы дорожной безопасности также находятся на этапе развития. С 2021 года в стране начал действовать проект МВД "Ковровое покрытие". Его задача – применение цифровых решений и систем видеонаблюдения для предупреждения и раскрытия правонарушений.

В стране работает несколько систем видеонаблюдения. Самая известная из них казахстанская разработка – система "Сергек".

Сейчас система общественной и дорожной безопасности "Сергек" – это сложная интеллектуальная система, состоящая из обзорных камер, установленных в оживленных местах, и аппаратно-программных комплексов (АПК), которые размещаются на перекрестках и линейных участках дорог.

В Алматы система "Сергек" начала работать в 2019 году. Камеры системы были интегрированы с ранее установленными в городе, а также с центрами обработки информации. Сейчас в городе работает 1641 комплекс "Сергек", всего это 9152 видеокамеры. За пять лет смертность в результате ДТП в Алматы снизилась со 161 случая в 2019 году до 105 в 2024-м.

По данным Департамента полиции Алматы, в 2023 году с помощью аппаратно-программных комплексов "Сергек" зафиксировано 1 847 765 правонарушений.

Водители так же, как и в других странах, получают уведомления о штрафах через мобильные приложения.

Камеры "Сергек" фиксируют различные нарушения, включая неправильное перестроение, проезд на красный свет, превышение скорости, проезд по автобусным полосам и отсутствие ремней безопасности у водителей и пассажиров.

Президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2020 году подчеркивал, что "Сергек" демонстрирует, как современные технологии могут приносить выгоду государству и уменьшать коррупцию среди дорожных полицейских. Еще он отметил, что такие цифровые решения исключают человеческий фактор и создают условия, препятствующие коррупции.

С 2022 года "Сергек" вышла на международный рынок, начав работать в Узбекистане. А в 2023-2024 годах запустила пилотные проекты в Индонезии и на Филиппинах. Учитывая, что обеспечение безопасности за счет применения цифровых технологий и систем видеонаблюдения – мировой тренд, есть надежда, что Казахстан сможет заявить о себе на этом рынке за счет собственных разработок.