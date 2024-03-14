Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"

Стал известен список основных нарушений правил дорожного движения, которые фиксирует система "Сергек" на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали сегодня, 14 марта 2024 года, в пресс-службе Sergek Group, основные виды нарушений ПДД, которые фиксирует система "Сергек" на дорогах, это:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение линий дорожной разметки и знаков (стоп-линия, автобусная, остановка в неположенном месте, не уступил дорогу пешеходу, сплошная линия, запрещенный путь грузовых ТС, стоянка запрещена, движение по одностороннему и так далее).

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