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Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек"

Названы основные нарушения ПДД, которые фиксируют камеры "Сергек", фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:36 Фото: Zakon.kz
Стал известен список основных нарушений правил дорожного движения, которые фиксирует система "Сергек" на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали сегодня, 14 марта 2024 года, в пресс-службе Sergek Group, основные виды нарушений ПДД, которые фиксирует система "Сергек" на дорогах, это:

  • превышение скорости;
  • проезд на запрещающий сигнал светофора;
  • нарушение линий дорожной разметки и знаков (стоп-линия, автобусная, остановка в неположенном месте, не уступил дорогу пешеходу, сплошная линия, запрещенный путь грузовых ТС, стоянка запрещена, движение по одностороннему и так далее).

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2 марта 2024 года казахстанцам напомнили о запрете проезда на желтый сигнал светофора. Подробности по ссылке.

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