Высадка крупномеров сразу дает эффект для экологии – эксперт о зеленых коридорах мегаполиса

Порядка двух тысяч крупномеров высаживаются в общественных пространствах Алматы. Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды города Алматы.

В Алматы в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" и городской программы "Алматы – наш общий дом" активно ведутся работы по посадке крупномерных саженцев. Деревья высотой не менее 6 метров, выращенные в местных питомниках и адаптированные к климатическим условиям, высаживаются вдоль ул. Бухтарминской, пр. Рыскулова и аль-Фараби, а также в ряде городских скверов.

По словам научного сотрудника КазНИИ защиты и карантина растений им. Жиембаева Нуржана Мухамадиева, крупномерные саженцы легко адаптируются и приживаются.

Фото: акимат города Алматы

"Высаживаемые крупномерные саженцы – сосны, вяз, ясень и ели – адаптированы к нашим климатическим условиям и не только придают эстетический вид, но и способствуют улучшению экологической ситуации вдоль оживленных городских пространств", – добавил он.

В целом в ближайший месяц в городе запланирована посадка порядка 2 тыс. крупномеров на участках улиц Саина, Рыскулова, Сатпаева, в мкр. Кокжиек, в парке Гульдер и других общественных пространствах. На сегодня уже высажено более 600 саженцев.

Фото: акимат города Алматы

Для обеспечения долгосрочного сохранения деревьев по рекомендациям ученых на участках посадок будет обеспечен уход с использованием необходимых минеральных удобрений как в летнее время, так и в осенне-зимний период.

Фото: акимат города Алматы