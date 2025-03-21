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Общество

Наурыз мейрамы: в аэропорту Алматы туристов встречают сувенирами

Наурыз в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 15:53 Фото: акимат Алматы
Во время празднования Наурыза туристов в аэропорту южной столицы будут встречать национальными сувенирами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, с 21 по 23 марта для создания праздничной атмосферы прибывшим в Алматы проводится акция "Сладкий сувенир в подарок". В дни Наурыза планируется вручить сладости около 10 тыс. иностранных пассажиров.

Фото: акимат Алматы

В Казахстане традиционно радушно принимают гостей, демонстрируя казахское гостеприимство. И в этом году каждый прибывающий в Алматы получит в зонах паспортного контроля и таможенного поста международного пассажирского терминала сладкий сувенир – печенье, украшенное национальными орнаментами и символами весны. Этот жест призван подчеркнуть культурное наследие страны и оставить у гостей приятные впечатления о первом знакомстве с городом.

В аэропорту также установлена специальная фотозона с тематическим баннером. Пассажирам предоставят традиционные костюмы (шапаны), в которых можно сделать памятные фотографии.

"Каждый желающий сможет примерить этнический образ и получить снимок на память. Алматы традиционно остается лидером по числу иностранных туристов, принимая 52,3% от общего международного турпотока Казахстана. Богатая история, уникальная культура и живописная природа делают город центром притяжения для путешественников со всего мира". акимат Алматы

Акция "Сладкий сувенир в подарок" организована Управлением туризма города Алматы совместно с Международным аэропортом Алматы, Управлением пограничного контроля "Алматы" и таможенным постом "Жетысу".

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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