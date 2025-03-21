Необычную экоюрту установили в Астане в честь Наурыз мейрамы
В столичном акимате рассказали, что одной из главных особенностей локации являются картины, созданные искусственным интеллектом. Они демонстрируют, как может выглядеть Казахстан в 2050 году, если не принимать меры по защите природы.
Фото: акимат Астаны
Фото: акимат Астаны
Внутри экоюрты также установлены лавки из переработанного пластика от компании Ecomaf, а центр Like Komek организовал сбор вещей для нуждающихся. Особый интерес вызвал контейнер для раздельного сбора отходов, куда участники акции активно сдают пластик и бумагу.
"Сегодня в честь праздника Наурыз мы приглашаем всех гостей в нашу экоюрту. Мы проводим тренинг для всех, кто хочет присоединиться к экологичному образу жизни. Участники получают полезные знания, которые могут применить в своей жизни. Сортировка отходов – действительно один из ключевых шагов к снижению загрязнения окружающей среды. Внедрение раздельного сбора мусора помогает перерабатывать вторсырье, уменьшая нагрузку на полигоны твердых бытовых отходов и снижая выбросы парниковых газов от их разложения. Однако важно уточнить, что эффективность этой системы зависит не только от граждан, но и от развитой инфраструктуры переработки", – рассказала экотренер Мариям Касымова.
Еще одной ключевой частью локации является "дерево экологических инициатив", на котором гости оставляют свои предложения по улучшению экологии города. Среди идей горожан – создание пунктов переработки отходов, запрет на пластиковые пакеты и развитие городского озеленения.
Фото: акимат Астаны
Лучшие предложения организаторы обещали рассмотреть для реализации в рамках программы "Таза Қазақстан".
"Мы рады, что такими действиями мы развиваем культуру и экологическое сознание у людей, подаем им пример. Хочу выразить благодарность всем тем, кто поддерживает нас и организовывает подобные акции. Мы хотим видеть креативные и яркие мероприятия, чтобы показать актуальность вопроса о чистоте не только города, но и всего Казахстана", – отметил волонтер МРЦ "Астана жастары" Давид Шарипов.
Фото: акимат Астаны
Стоит отметить, что посетителей площадки радует ростовая кукла Тазабек, с которой охотно фотографируются дети и взрослые. Кроме того, участники могут сделать яркие фото в инстарамке с хэштегом #ТазаҚазақстан.
Одна из самых популярных активностей – обмен пластиковой тары на экоподарки. За сданные бутылки и упаковку можно получить шоперы, экостаканы и игрушки.
За день работы экоюрты планируется собрать более 300 кг вторсырья, десятки мешков с одеждой для нуждающихся и более 100 предложений на "дереве экологических инициатив".