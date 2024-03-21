Как в Астане отмечают Наурыз

В 2024 году празднования в честь Наурыза в Астане проводятся на всех открытых площадках в пяти районах города, в том числе жилых массивах. В течение праздничных дней 21-23 марта народные гуляния проходят на главных площадях города.

Как передает официальный сайт акимата Астаны, на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO с раннего утра звучит праздничная музыка, готовятся традиционные угощения, идут соревнования по национальным видам спорта, для победителей предусмотрены ценные призы и памятные подарки. Участники соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, асык ату, казакша курес, кой котеру.

Фото: gov.kz

На всех пяти точках установили юрты, в них проходят ярмарки, а также выставлены казахские национальные угощения. На площадках выступают звезды казахстанской эстрады, городские коллективы. В их числе Улыкпан Жолдасов, группа "Заман", Адилет Жаугашар, Аука, Бейбит Корган, Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов и многие другие.

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

На открытом воздухе организованы красочные фотозоны, алтыбаканы.

Фото: gov.kz

21-22 марта с 12:00 совместно с акиматами районов пройдут праздничные мероприятия в 12 жилых массивах Алматинского района и восьми жилых массивах Байконурского района, четырех площадках Сарыаркинского района, четырех площадках Есильского района, а также четырех площадках Нуринского района.

21 марта с 13:00 на территории международного выставочного центра ЕХРО начнет работу восточная ярмарка "Наурыз базары". Посетители ярмарки могут приобрести одежду в этностиле, ювелирные изделия, предметы ручной работы из керамики, металла, войлока, шелка, различные сувениры. Доступна продукция крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных стран. Ярмарка будет работать 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 марта с 9:00 до 18:00.

В организации праздника принимают участие и жители. Так, ОСИ и КСК домов отмечают праздник во дворах жилых комплексов.

Стоит отметить, что с нынешнего года Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. Каждый из дней декады Наурызнама имеет свое значение, олицетворяя милосердие, духовность, солидарность, созидание, обновление и т. д.