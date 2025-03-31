Тепло для некоторых потребителей подорожает в Костанае с 1 апреля

Изменения в стоимости отопления коснутся некоторых категорий населения в Костанае с 1 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, цены вырастут только для бюджетных организаций и прочих потребителей. А вот дифференцированный тариф для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии станет ниже.

1 января в ГКП "КТЭК" был плановый рост, а с 1 апреля цена выросла в связи с включением в тарифную смету расходов по двум переданным на баланс котельным, повышением заработной платы персоналу до уровня среднемесячной заработной платы за 2024 год в отрасли региона.

Ранее стало известно, в каких городах Казахстана подешевели квартиры.