Тепло для некоторых потребителей подорожает в Костанае с 1 апреля
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Изменения в стоимости отопления коснутся некоторых категорий населения в Костанае с 1 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По информации kstnews.kz, цены вырастут только для бюджетных организаций и прочих потребителей. А вот дифференцированный тариф для потребителей, имеющих приборы учета тепловой энергии станет ниже.
1 января в ГКП "КТЭК" был плановый рост, а с 1 апреля цена выросла в связи с включением в тарифную смету расходов по двум переданным на баланс котельным, повышением заработной платы персоналу до уровня среднемесячной заработной платы за 2024 год в отрасли региона.
Ранее стало известно, в каких городах Казахстана подешевели квартиры.
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