В каких городах Казахстана подешевели квартиры

По итогам марта в Казахстане замедлился рост цен на квартиры, представленные на вторичном рынке жилья, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, если с сентября 2024 года жилье дорожало в среднем на 1% в месяц, то сейчас рост составил всего 0,4%.

Больше всего в стране выросла стоимость квартир в Таразе и Костанае – на 2,2%, а также в Актобе – на 2,1%.

При этом в крупных городах, наоборот, цены снизились. Заметнее всего это по стоимости квадратных метров на рынке недвижимости Шымкента – минус 2,7%. В Алматы квартиры подешевели на 0,6%, в Атырау – на 0,4%.

А вот за год средняя цена жилплощади выросла на 6%.

Единственный город, где цены упали в годовом значении, – Караганда, где квартиры подешевели на 1,4%.

В остальных населенных пунктах страны наблюдается рост. Самый значительный – в Актау, где недвижимость подорожала на 17,8%.

В Астане, Уральске, Петропавловске и Костанае рост составил от 9,4 до 11,3%. В Алматы стоимость вторичного жилья за год увеличилась на 4,2%, в Шымкенте – на 6,2%.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья в Казахстане достигла почти 500 000 тенге (+3% за первый квартал 2025 года).