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Общество

Снизить нагрузку на ЦОНы: еще ряд услуг перейдут в онлайн-формат

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 10:58 Фото: gov4c.kz
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 1 апреля 2025 года на заседании правительства рассказал, что уже к концу года планируется снизить нагрузку на ЦОНы на 50% и перенести ряд услуг в онлайн-формат, передает Zakon.kz.

Министр отметил, что за 2024 год операторами ЦОНов оказано 15,2 млн услуг, но при этом 80% всех обращений связаны с десятью услугами.

"Совместно с госорганами мы разработали дорожные карты по их автоматизации и переводу в безальтернативный онлайн-формат. На первом этапе: замена удостоверений личности, выдача ЭЦП, разрешения трудовым иммигрантам. Далее последуют регистрационные услуги: транспорт, недвижимость, документация на землю. Наша цель – снизить нагрузку на ЦОНы на 50% уже к концу года. В этой связи прошу поручить заинтересованным государственным органам своевременно и качественно реализовать принятые дорожные карты", – озвучил он. 

По его данным, одна из самых востребованных услуг – замена удостоверения личности.

"Ранее требовались личное обращение граждан в ЦОН, отдельная фотосъемка и долгое ожидание в очереди. До конца месяца все полностью переводится в онлайн. Мы успешно протестировали процессы и завершаем обучение AI-модели, которая вместо специалиста оценивает соответствие фото установленным требованиям. Процесс максимально простой: пройти идентификацию, загрузить фото и подпись, оплатить онлайн и дождаться SMS о готовности документа. Без визитов, без очередей, все из дома. Данный сервис исключит необходимость около 1 млн граждан приходить в ЦОНы", – сказал министр.

По его мнению, реализация всех перечисленных планов окажет положительное влияние на сферу оказания государственных услуг в интересах каждого казахстанца. 

20 марта 2025 года председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов прокомментировал слухи о якобы возможном закрытии ЦОНов. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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