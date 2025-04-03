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Общество

Сообщения о проведении референдума: полиция задерживает казахстанцев

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 11:02 Фото: freepik
В соцсетях распространяют информацию о предстоящей сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК): якобы на ней планируют поставить вопрос о проведении референдума, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию опроверг заместитель председателя АНК Лугмар Буларов.

"В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что на предстоящей сессии Ассамблеи народа Казахстана якобы будет вынесен вопрос проведения референдума. Как заместитель председателя АНК, официально заявляю, что это абсолютная ложь и провокация. Я непосредственно вовлечен в процесс подготовки предстоящей сессии Ассамблеи и ее 30-летия. Поэтому могу уверенно сказать, что такой вопрос даже не обсуждается. У Ассамблеи никогда не было и нет таких полномочий", – написал он в Facebook.

Между тем, полиция ищет распространителей этих фейков. Так, в пресс-службе ДП Карагандинской области сегодня, 3 апреля, сообщили о задержании двух человек.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о якобы предстоящем обсуждении вопроса проведения референдума на сессии Ассамблеи народа Казахстана. Сотрудниками полиции Карагандинской области за распространение фейковой информации установлены, задержаны и привлечены к административной ответственности двое жителей области. Проверка продолжается. Остальные лица, распространившие недостоверные сведения, также будут привлечены к ответственности", – сказано в сообщении.

Полиция предупреждает, что распространение ложной информации влечет ответственность, предусмотренную законом.

Очередная XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 23-24 апреля 2025 года в Астане.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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