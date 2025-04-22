Получил признание на международном уровне: депутат Сената о казахстанском опыте общественного согласия

Вскоре состоится XXXIV сессия Ассамблеи народа Казахстана. Депутат Сената Парламента РК Закиржан Кузиев ответил на вопросы Zakon.kz о повестке грядущей сессии и достижениях АНК в целом.

– О чем, на ваш взгляд, будут говорить на предстоящей сессии АНК?

– Предстоящая сессия Ассамблеи народа Казахстана совпадает с важным этапом в развитии страны. В условиях текущей геополитической турбулентности, внешних и внутренних вызовов, эпохи глобальных культурных и идеологических столкновений казахстанский опыт сохранения общественной стабильности приобретает особую значимость. В этой связи ожидается, что на сессии будет дан всесторонний анализ достижениям и вызовам в сфере межэтнических отношений, а также стратегическим подходам, применяемым для их преодоления.

Особое внимание будет уделено роли Ассамблеи в контексте масштабных политических реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым, в реализации концепции "Слышащего государства" и на пути построения Справедливого Казахстана. Атмосфера взаимного доверия, межэтнического уважения и гражданской солидарности – это прочный фундамент внутренней устойчивости страны, что придает особую значимость предстоящему заседанию.

– Как вы оцениваете работу АНК за прошлый год, каких целей и показателей удалось достигнуть?

– В 2024 году Ассамблея народа Казахстана активизировала свою деятельность в новых форматах, направленных на вовлечение граждан в общественные процессы. Проведение тысяч мероприятий в течение одного года подтверждает, что Ассамблея – не формальная структура, а реальный механизм государственной политики в сфере общественного согласия. В регионах республики активно работают более 600 этнокультурных объединений, общественные советы, советы старейшин и матерей, принимающие участие в решении конкретных социальных проблем. Особо стоит отметить развитие практики медиации, которая позволяет эффективно урегулировать споры и снижает уровень общественного напряжения, способствуя укреплению правовой культуры.

– Насколько активно казахстанцы вовлечены в процессы АНК?

– Для усиления гражданской активности молодежи в рамках Ассамблеи реализуются такие инициативы, как движение "Жаңғыру жолы", Школа национального единства, центры изучения языков, истории и культуры этносов. Эти проекты играют ключевую роль в формировании государственной идентичности у молодого поколения. Цифровизация значительно расширила охват и доступность деятельности Ассамблеи, позволив ей выйти за рамки городов и охватить отдаленные населенные пункты.

– Какую роль играет деятельность Ассамблеи в реализации государственной политики, проводимой руководством страны?

– Ассамблея не только обеспечивает внутреннюю стабильность, но и играет важную роль в формировании позитивного международного имиджа Казахстана. Сегодня Казахстан – одна из немногих стран, которая успешно сохраняет культурное и религиозное многообразие, развиваясь как единая нация.

Она выступает не только мостом между властью и обществом, но и площадкой, где формируются инициативы, отражающие чаяния народа. Во время конституционных реформ представители АНК активно вели разъяснительную работу в регионах, способствуя укреплению общественного согласия. Депутаты от Ассамблеи, работающие в Сенате Парламента, активно участвуют в законотворческой деятельности, что свидетельствует о возрастающем политическом весе организации.

– Насколько казахстанская модель общественного согласия популярна за рубежом, удается ли ее популяризировать?

– Этот уникальный опыт получил признание на международном уровне и представляется на различных авторитетных площадках – ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, ШОС, Организации тюркских государств, СВМДА и других. Инициированный Казахстаном Съезд лидеров мировых и традиционных религий также свидетельствует о стремлении страны к диалогу и миру.

В последние годы наблюдается рост интереса к опыту Казахстана со стороны стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, где вопросы этнического и религиозного сосуществования также актуальны. В ряде стран на базе казахстанской модели создаются собственные этнокультурные советы, центры медиации. Это говорит о том, что Казахстан эффективно использует потенциал "мягкой силы" в международной политике.

В заключение следует отметить, что Ассамблея народа Казахстана – это уникальный общественный институт, объединяющий интересы государства и граждан, этносов и конфессий, старшего и молодого поколений. Она активно вовлечена во все сферы общественной жизни и продолжает оставаться надежным гарантом единства, стабильности и поступательного развития страны. В условиях современной международной нестабильности значение таких институтов только возрастает. Уверен, что Ассамблея и впредь будет расширять горизонты своей деятельности, укрепляя мир и согласие в нашем общем доме – Казахстане.