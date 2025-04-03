Старшеклассникам Астаны показали судебный процесс в рамках нарратива "Закон и порядок"

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних для старшеклассников столичных школ в онлайн-режиме прошла демонстрация судебного процесса по уголовному делу о преступлении против собственности.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Жас үміт", реализуемого прокуратурой города Астаны, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Школьники получили возможность наглядно ознакомиться с работой судебной системы и осознать последствия необдуманных поступков. Судебное разбирательство, продемонстрированное в режиме реального времени, позволило подросткам лучше понять, к чему приводит несоблюдение закона.

Фото: акимат города Астаны

Особое внимание в рамках проекта было уделено таким актуальным проблемам, как буллинг и вымогательство в молодежной среде. Очередной открытый суд, организованный для учащихся школ Астаны, показал, к каким последствиям приводят подобные действия. Сюжет постановочного суда был основан на реальных событиях, а в качестве подсудимых выступили несовершеннолетние. По сценарию, молодые люди вымогали деньги у сверстников в школе, не осознавая всей серьезности своих поступков, что привело их на скамью подсудимых.

"Этот пример наглядно показывает, к чему могут привести необдуманные поступки. Важно, чтобы каждый подросток понимал закон и что его нужно соблюдать, и что за противоправные действия наступает ответственность. Мы надеемся, что такие мероприятия помогут детям сделать правильный выбор и избежать серьезных ошибок в будущем", – отметила старший помощник прокурора города Астаны Айгерим Умирзакова.

Фото: акимат города Астаны

Судебный процесс проходил во Дворце школьников и транслировался в онлайн-режиме, а зрителями выступили учащиеся различных школ Астаны. Несмотря на полное соответствие судебной процедуре, процесс являлся постановочным, а роли подсудимых исполняли актеры. Однако подобный формат позволил школьникам глубже понять, как работает система правосудия.

В рамках проекта "Жас үміт" прокуратура столицы совместно с Управлением образования систематически проводит профилактическую работу среди несовершеннолетних. В мероприятии также принял участие почетный сотрудник и ветеран органов прокуратуры Жасарал Кобланулы. Подобные инициативы способствуют укреплению правосознания молодежи и помогают предотвратить правонарушения среди подростков.