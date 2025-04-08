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Общество

Кого ищут работодатели в Казахстане и кому хотят платить больше 700 тысяч тенге

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, карьера, собеседование, работа, работники, сотрудники, наем, трудоустройство, прием на работу, профессия, профессии, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 09:16 Фото: freepik
Министерство труда и социальной защиты населения РК 8 апреля поделилось информацией о ситуации на рынке работодателей и соискателей, сообщает Zakon.kz.

Так, в марте на электронной бирже труда Enbek (ЭБТ) было размещено 80,2 тыс. вакансий и 95,3 тыс. резюме. По сравнению с февралем наблюдается снижение активности как со стороны работодателей – количество вакансий сократилось на 34%, так и от соискателей – размещенных резюме стало меньше на 28%.

"Согласно данным ЭБТ, в марте 2025 года сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы по уровню квалификации: на высококвалифицированных специалистов приходится 37% вакансий, но лишь 32% резюме. В то же время спрос на труд неквалифицированных работников составил 14%, тогда как предложение с их стороны достигло 28% от всех резюме", – отметили в Минтруда.

В региональном разрезе наиболее заметное снижение числа размещенных вакансий по сравнению с февралем зафиксировано в Восточно-Казахстанской области – с 12,9 тыс. до 4,5 тыс. вакансий (снижение на 65%), Актюбинской области – с 3,8 тыс. до 2,7 тыс. (-28%) и Атырауской области – с 3,5 тыс. до 3,1 тыс. (-12%).

В Алматинской области работодатели сохранили уровень активности почти на прежнем уровне: в марте размещено 3,4 тыс. вакансий против 3,7 тыс. в феврале (-6%).

По итогам марта в числе самых востребованных профессий оказались:

  • PR-менеджеры (3,9 тыс. вакансий);
  • медицинские сестры/братья (1,7 тыс. вакансий) и санитары (1,6 тыс. вакансий).

Вместе с тем вырос спрос на

  • водителей автобусов (+302 вакансии);
  • мерчендайзеров (+253 вакансии);
  • продавцов-консультантов (+189 вакансий).

Наиболее высокие размеры заработных плат в рамках имеющихся вакансий предлагались:

  • главным строителям (в среднем от 709 тыс. тенге);
  • мастерам по ремонту скважин (от 700 тыс. тенге);
  • инженерам по бурению (от 597 тыс. тенге).

Со стороны спроса высокие ожидания по заработной плате исходили от соискателей, претендующих на позиции механика по промышленному оборудованию (в среднем от 1,6 млн тенге), научного сотрудника в области IT (1,4 млн тенге) и руководителя проектов по разработке продуктов (1,3 млн тенге).

Таким образом, по данным ЭБТ, в марте отмечалось сокращение числа вакансий и резюме, при этом увеличился разрыв между спросом и предложением труда.

Ранее директор Департамента занятости населения Минтруда и соцзащиты населения Азиз Ибрагимов рассказал казахстанцам, какие рабочие кадры будут в высоком спросе через несколько лет.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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