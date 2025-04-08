Опасные приложения для телефонов назвали казахстанцам
Фото: pixabay
Список приложений, с помощью которых мошенники могут легко получить доступ к смартфонам, назвали казахстанцам 8 апреля, сообщает Zakon.kz.
А уже проникнув в смартфон жертвы, мошенники могут украсть деньги с приложений, получить доступ к личным документам и потом оформить кредит и так далее.
Канал о мошенничествах aqparatsaqsysy перечислил обновленный список потенциально опасных приложений:
- RuDesktop;
- RustDesk;
- TeamViewer;
- HopToDesk;
- AnyDesk.
"Вообще, эти программы используются в коммерции для предоставления удаленного доступа сотрудникам к их рабочим столам в компьютерах или смартфонах. Но в руках мошенников они становятся инструментом для воровства денег путем подключения к устройствам жертв и перехвата всех паролей, SMS-кодов и проведения операций в мобильном банкинге. Поэтому никогда не устанавливайте эти программы по требованию посторонних лиц, включая менеджеров банков и операторов сотовой связи. Никогда, даже если они говорят, что это антивирус, который спасет ваш банковский счет", – предупреждают казахстанцев.
Ранее казахстанцев предупредили о потенциальной опасности флеш-карт.
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