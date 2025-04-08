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Общество

Опасные приложения для телефонов назвали казахстанцам

Смартфон, приложения, опасные, мошенники, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 10:26 Фото: pixabay
Список приложений, с помощью которых мошенники могут легко получить доступ к смартфонам, назвали казахстанцам 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

А уже проникнув в смартфон жертвы, мошенники могут украсть деньги с приложений, получить доступ к личным документам и потом оформить кредит и так далее.

Канал о мошенничествах aqparatsaqsysy перечислил обновленный список потенциально опасных приложений:

  • RuDesktop;
  • RustDesk;
  • TeamViewer;
  • HopToDesk;
  • AnyDesk.
"Вообще, эти программы используются в коммерции для предоставления удаленного доступа сотрудникам к их рабочим столам в компьютерах или смартфонах. Но в руках мошенников они становятся инструментом для воровства денег путем подключения к устройствам жертв и перехвата всех паролей, SMS-кодов и проведения операций в мобильном банкинге. Поэтому никогда не устанавливайте эти программы по требованию посторонних лиц, включая менеджеров банков и операторов сотовой связи. Никогда, даже если они говорят, что это антивирус, который спасет ваш банковский счет", – предупреждают казахстанцев.

Ранее казахстанцев предупредили о потенциальной опасности флеш-карт.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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