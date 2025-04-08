Опасные приложения для телефонов назвали казахстанцам

Список приложений, с помощью которых мошенники могут легко получить доступ к смартфонам, назвали казахстанцам 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

А уже проникнув в смартфон жертвы, мошенники могут украсть деньги с приложений, получить доступ к личным документам и потом оформить кредит и так далее.

Канал о мошенничествах aqparatsaqsysy перечислил обновленный список потенциально опасных приложений:

RuDesktop;

RustDesk;

TeamViewer;

HopToDesk;

AnyDesk.

"Вообще, эти программы используются в коммерции для предоставления удаленного доступа сотрудникам к их рабочим столам в компьютерах или смартфонах. Но в руках мошенников они становятся инструментом для воровства денег путем подключения к устройствам жертв и перехвата всех паролей, SMS-кодов и проведения операций в мобильном банкинге. Поэтому никогда не устанавливайте эти программы по требованию посторонних лиц, включая менеджеров банков и операторов сотовой связи. Никогда, даже если они говорят, что это антивирус, который спасет ваш банковский счет", – предупреждают казахстанцев.

Ранее казахстанцев предупредили о потенциальной опасности флеш-карт.