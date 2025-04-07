Как флешка может принести огромные проблемы, рассказали казахстанцам

7 апреля казахстанцам рассказали, с какими проблемами они могут столкнуться при использовании так называемых флешек, сообщает Zakon.kz.

Флеш-накопители для многих являются неотъемлемой частью комфортной жизни: их применяют в машине, в быту, на работе. И, как пишет Aqparatsaqsysy, может показаться, что опасность от использования USB-карт может настигнуть только несведущих людей. Но это не так.

"Угроза включает в себя не только банальное подбрасывание вам флешек с вирусом, но даже продажу зараженных флешек в маркетплейсах или раздачу в качестве призов на конкурсе. Простой пример: группа исследователей из Иллинойского университета разбросала 297 флешек в разных местах учебного заведения. Из них: 290 были подобраны; 135 вставили в компьютер и запустили файлы; 20 были вставлены без открытия файлов; остальные флешки оставили просто для себя", – пишут авторы поста.

Какие же угрозы могут исходить от флешки или иного USB-носителя?

Вредоносное программное обеспечение (ПО), записанное на флешку с целью заражения компьютера жертвы (трояном, вирусом и т. д.). Флешки, на которых размещены с виду безопасные файлы, цель которых является путем скрытой ссылки или особого алгоритма (фишинг) привести пользователя на сайт злоумышленника. Этот вариант пока до Казахстана не дошел, но, возможно, все впереди. На флешке есть пароль и логин к иностранному интернет-банкингу. Человек заходит в аккаунт, а там крупные суммы на счету и их перевод разрешен, но только внутри банка. Нужно лишь открыть онлайн-счет в этом банке. Жертва открывает онлайн-счет и успешно переводит себе деньги. Остается вывести средства дальше, но для совершения такой операции надо пройти "идентификацию счета", и стоит это 500 долларов. Оплатить с нового счета нельзя, необходимо внести личные средства. Не устояв от соблазна, человек оплачивает прохождение проверки и теряет эти деньги. Флешка может оказаться USB-киллером, способным вывести из строя ваш компьютер. Это, конечно, не мошенничество, а просто вредительство, но тоже неприятно. Флешка выдает себя за другое устройство, подключаемое через USB. Например, флешка-жучок, которая используется для прослушки, или GPS-трекер для отслеживания местоположения.

Казахстанцам советуют не доверять флешкам, даже полученным от знакомых людей. Также нежелательно покупать дешевые флешки для личных задач с маркетплейсов. Старайтесь покупать носители информации только у надежных продавцов. Не стоит недооценивать угрозу, исходящую от USB-носителей.

Между тем в Алматинской области задержали группу дропперов, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram, ущерб составил почти 600 млн тенге.