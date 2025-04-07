Как флешка может принести огромные проблемы, рассказали казахстанцам
Флеш-накопители для многих являются неотъемлемой частью комфортной жизни: их применяют в машине, в быту, на работе. И, как пишет Aqparatsaqsysy, может показаться, что опасность от использования USB-карт может настигнуть только несведущих людей. Но это не так.
"Угроза включает в себя не только банальное подбрасывание вам флешек с вирусом, но даже продажу зараженных флешек в маркетплейсах или раздачу в качестве призов на конкурсе. Простой пример: группа исследователей из Иллинойского университета разбросала 297 флешек в разных местах учебного заведения. Из них: 290 были подобраны; 135 вставили в компьютер и запустили файлы; 20 были вставлены без открытия файлов; остальные флешки оставили просто для себя", – пишут авторы поста.
Какие же угрозы могут исходить от флешки или иного USB-носителя?
- Вредоносное программное обеспечение (ПО), записанное на флешку с целью заражения компьютера жертвы (трояном, вирусом и т. д.).
- Флешки, на которых размещены с виду безопасные файлы, цель которых является путем скрытой ссылки или особого алгоритма (фишинг) привести пользователя на сайт злоумышленника.
- Этот вариант пока до Казахстана не дошел, но, возможно, все впереди. На флешке есть пароль и логин к иностранному интернет-банкингу. Человек заходит в аккаунт, а там крупные суммы на счету и их перевод разрешен, но только внутри банка. Нужно лишь открыть онлайн-счет в этом банке. Жертва открывает онлайн-счет и успешно переводит себе деньги. Остается вывести средства дальше, но для совершения такой операции надо пройти "идентификацию счета", и стоит это 500 долларов. Оплатить с нового счета нельзя, необходимо внести личные средства. Не устояв от соблазна, человек оплачивает прохождение проверки и теряет эти деньги.
- Флешка может оказаться USB-киллером, способным вывести из строя ваш компьютер. Это, конечно, не мошенничество, а просто вредительство, но тоже неприятно.
- Флешка выдает себя за другое устройство, подключаемое через USB. Например, флешка-жучок, которая используется для прослушки, или GPS-трекер для отслеживания местоположения.
Казахстанцам советуют не доверять флешкам, даже полученным от знакомых людей. Также нежелательно покупать дешевые флешки для личных задач с маркетплейсов. Старайтесь покупать носители информации только у надежных продавцов. Не стоит недооценивать угрозу, исходящую от USB-носителей.
Между тем в Алматинской области задержали группу дропперов, занимавшихся мошенничеством через мессенджер Telegram, ущерб составил почти 600 млн тенге.