В Астане с концертом выступит не только Дженнифер Лопес: появились подробности

Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов на заседании правительства 8 апреля 2025 года анонсировал три проекта в сфере событийного туризма в этом году, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что первый проект – это дрон-шоу "Гуль Алматым", который пройдет в южной столице. Инновационная и зрелищная форма развлечения сегодня активно используется в таких странах, как Китай, Сингапур, ОАЭ, Малайзия и США, для привлечения туристов. В Алматы в текущем году планируется более 20 световых шоу на спонсорской основе. Ориентировочный охват – более 1 млн зрителей.

"Следующим масштабным событием станет музыкальный фестиваль открытого типа, который состоится 13 июля 2025 года на стадионе "Астана Арена". Хедлайнер Alem Fest – Крейг Дэвид, а также ряд топовых звезд России и Казахстана. Alem Fest станет кульминационным завершением фестиваля Comic Con", – сказал Малик Хасенов.

Он добавил, что ожидаемый экономический эффект от проведения этого мероприятия – это более 5 тыс. иностранных туристов и 2 млрд тенге в экономику города. Плюс 120 млн тенге – это прямые налоговые поступления от концерта.

"Наконец, я рад представить уникальный проект, который станет историческим событием не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии. 1 августа на стадионе "Астана Арена" состоится концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес, организованный полностью на коммерческой основе. Приезд Дженнифер Лопес станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса "А", – заявил Малик Хасенов.

Ожидается приезд более 15 тыс. иностранных туристов. Общий вклад в экономику города составит 6,5 млрд тенге, а прямые налоговые поступления от проведения концерта превысят 400 млн тенге.

"По итогам первого коммерческого концерта класса "А" совместно с акиматом Астаны будет разработан стратегический план развития событийного туризма, предполагающий проведение 10 концертов класса "А" в течение ближайших 3 лет. Основной целью является превращение Астаны в главную точку событийного туризма Центральной Азии. Просим активного содействия со стороны госорганов", – обратился Малик Хасенов к премьер-министру Олжасу Бектенову.

Глава правительства сообщил, что неоднократно обсуждал с Маликом Хасеновым планы по привлечению мировых звезд первой величины.

"Рад, что все получилось. Знаю, что долгий путь к этому, это высокие требования к организаторам таких концертов. Это хорошо. Надо эту работу продолжать, чтобы Казахстан стал постоянным местом проведения подобных мероприятий. Мы со стороны правительства окажем поддержку", – резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес даст концерт в Астане летом 2025 года.