Дженнифер Лопес даст концерт в Астане летом 2025 года

Американская поп-звезда Дженнифер Лопес впервые выступит в Казахстане в рамках своего мирового тура Up All Night, сообщает Zakon.kz.

Концерт состоится 1 августа 2025 года на Astana Arena в Астане.

Тур охватывает более 15 городов по всему миру, включая Анталью, Стамбул, Мадрид, Барселону, Будапешт и Варшаву. Казахстан стал одной из немногих стран Центральной Азии, вошедших в гастрольное расписание певицы.

"Этим летом я выступлю с несколькими избранными шоу. Я с нетерпением жду встречи с вами. Прошло слишком много времени. Это будет потрясающее лето", – пообещала Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram.

А ранее казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова предупредила подписчиков о том, что в TikTok появился фейковый аккаунт с ее именем.

