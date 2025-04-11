Руководитель ДЭР по Алматы провел лекции по финансовой безопасности

В рамках поручения главы государства по повышению финансовой грамотности населения и нарратива "Закон и порядок" Агентством РК по финансовому мониторингу (АФМ) во всех регионах страны начата масштабная акция по вопросам финансовой безопасности.

Так, с 7 апреля 2025 года сотрудниками агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня финансовой безопасности среди молодежи. В частности, лекции по финансовой безопасности провел руководитель ДЭР по Алматы Данияр Акжанов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Следует отметить, что преподаватели вузов предварительно в стенах агентства прошли соответствующее обучение.

В мероприятии приняли активное участие акимы областей, городов и другие известные личности.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На сегодняшний день проведены лекции в свыше 200 учебных заведениях, собравших 100 тыс. слушателей.

Студентам разъяснено, как не попасть в финансовую пирамиду, что такое дроперство, способы вовлечения в него, и какая ответственность за это может наступить.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напоминаем, что с 20 марта по 18 апреля проводится регистрация на Национальную олимпиаду по финансовой безопасности.

В Олимпиаде могут принять участие студенты 2-3 курса и магистранты 1-го курса научно-педагогического направления, обучающиеся по образовательным программам "Юриспруденция", "Экономика", "Международные отношения", "Информационная безопасность".

Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды финансовой безопасности, научить противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере.

Победители будут представлять страну на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в сентябре текущего года в г. Красноярске.