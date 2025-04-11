Руководитель ДЭР по Алматы провел лекции по финансовой безопасности
Так, с 7 апреля 2025 года сотрудниками агентства совместно с профессорско-преподавательским составом в высших учебных заведениях и колледжах страны проводятся лекции, направленные на повышение уровня финансовой безопасности среди молодежи. В частности, лекции по финансовой безопасности провел руководитель ДЭР по Алматы Данияр Акжанов.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Следует отметить, что преподаватели вузов предварительно в стенах агентства прошли соответствующее обучение.
В мероприятии приняли активное участие акимы областей, городов и другие известные личности.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
На сегодняшний день проведены лекции в свыше 200 учебных заведениях, собравших 100 тыс. слушателей.
Студентам разъяснено, как не попасть в финансовую пирамиду, что такое дроперство, способы вовлечения в него, и какая ответственность за это может наступить.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Напоминаем, что с 20 марта по 18 апреля проводится регистрация на Национальную олимпиаду по финансовой безопасности.
В Олимпиаде могут принять участие студенты 2-3 курса и магистранты 1-го курса научно-педагогического направления, обучающиеся по образовательным программам "Юриспруденция", "Экономика", "Международные отношения", "Информационная безопасность".
Олимпиада призвана повысить финансово-правовую грамотность молодежи, показать современные тренды финансовой безопасности, научить противостоять рискам и угрозам в финансовой сфере.
Победители будут представлять страну на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет в сентябре текущего года в г. Красноярске.