Совместный телеканал могут открыть страны Центральной Азии

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на Центрально-Азиатском медифоруме в Астане 16 апреля 2025 года заявила о планах запуска странами Центральной Азии совместного телеканала, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она указала на важность совместной популяризации богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. По словам Балаевой, сотрудничество между странами в сфере медиа планомерно выходит на новый уровень.

"В настоящее время страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе", – сказала министр.

Ранее сообщалось, что в Астане начался II Центрально-Азиатский медиафорум. Для участия в нем в столицу Казахстана прибыли лучшие зарубежные эксперты медиасферы из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Великобритании, Китая и т.д. В форуме принимают участие порядка 700 человек и более 30 спикеров.