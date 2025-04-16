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Общество

Совместный телеканал могут открыть страны Центральной Азии

Балаева, совместный телеканал стран ЦА, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 14:17 Фото: Министерство культуры и информации
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на Центрально-Азиатском медифоруме в Астане 16 апреля 2025 года заявила о планах запуска странами Центральной Азии совместного телеканала, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она указала на важность совместной популяризации богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. По словам Балаевой, сотрудничество между странами в сфере медиа планомерно выходит на новый уровень.

"В настоящее время страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе", – сказала министр.

Ранее сообщалось, что в Астане начался II Центрально-Азиатский медиафорум. Для участия в нем в столицу Казахстана прибыли лучшие зарубежные эксперты медиасферы из Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, России, Великобритании, Китая и т.д. В форуме принимают участие порядка 700 человек и более 30 спикеров.

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Мадина Мамырханова
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